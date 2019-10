La CHG emprende tareas de limpieza en el cauce del río en Puente Genil

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha iniciado los trabajos de limpieza del azud denominado de la madre vieja del río en la isla del Obispo, en Puente Genil. Concretamente, y tal y como ha informado la empresa municipal Egemasa, los trabajos han consistido en la retirada de los troncos y vegetación acumulados en el río durante las crecidas, que afectaban a su estación SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) de medición de caudales.

El inicio de esta intervención atiende a la petición trasladada hace unas fechas por parte del Ayuntamiento de Puente Genil a la propia CHG, en el sentido de poner en marcha acciones tendentes a la mejora, limpieza y conservación del cauce del río Genil a su paso por el casco urbano, asunto éste que también fue objeto de debate durante la última sesión plenaria de la corporación municipal y que cristalizó en un apoyo unánime a la moción presentada por el PP.

El texto que planteaba la necesidad de elaborar un proyecto de eliminación de los islotes de sedimentación existentes en el cauce del río, para aumentar el espacio disponible, así como la mejora del régimen de caudales, la recuperación de la vegetación autóctona y la continuidad de los flujos de agua.

Además, y entre otras medidas, la moción también pedía al Ayuntamiento que recabara el apoyo de otras administraciones para lograr las autorizaciones y agilizar los trámites administrativos necesarios para el inicio de las actuaciones; así como estudiar la viabilidad de la creación de un grupo especial de trabajo, dentro de la empresa municipal Egemasa, encargado de la limpieza y acondicionamiento del cauce del río para el mantenimiento en las mejores condiciones y la retirada de vegetación. Principalmente cañas, pues como planta invasora de rápido crecimiento taponan y disminuyen la capacidad de evacuación de las aguas.

Sobre este particular, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), ha recordado que el Ayuntamiento no es competente para eliminar la suciedad que el río trae o para acometer una obra especial como sería la eliminación de las isletas, que no entran en lo habitual del mantenimiento de un río.

Ha avanzado que se estaba reclamando a la CHG que se encargara y atendiese a estas cuestiones, algo que parece que ha comenzado a dar sus frutos para satisfacción, al menos, de los integrantes de la plataforma ciudadana en defensa del río, que llevan años reclamando una intervención urgente para mejorar la situación que presenta el Genil a su paso por la localidad. El grupo de Cs también preguntó por esta cuestión a Morales en el último Pleno de la Diputación de Córdoba.