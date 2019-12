Las limpiadoras de los institutos de la Subbética van a la huelga por el impago de sus nóminas

Las trabajadoras de la limpieza de los institutos de enseñanza pública y los conservatorios de la Subbética han decidido ir a la huelga por el impago de sus nóminas, según ha denunciado a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba un grupo de dichas trabajadoras y el secretario provincial de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), Francisco Moro. "La concesionaria de este servicio a la que se lo adjudicó la Junta es una multinacional que se llama Tempo; esta concesionaria les pagó la nómina de octubre el día 3 de diciembre y el mes de noviembre todavía no lo ha pagado, por lo tanto, a partir del día 10 de diciembre van a ir a la huelga indefinida", ha detallado Moro. Para ese mismo día, a las 11:00 tienen prevista una concentración de protesta a las puertas de la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba.

Moro ha insistido en que muchas de este alrededor de "medio centenar" de trabajadoras afectadas "llevan el soporte económico de sus familias, tienen sus hipotecas, sus necesidades económicas...y muchas de ellas se encuentran en un situación extrema dentro de esa necesidad". El secretario provincial de CTA ha añadido que se trata de un gremio vulnerable "con salarios base que no llega al mínimo interprofesional, un salario mínimo interprofesional que solo alcanzan con pluses y la situación es insostenible, y más insostenible aún es que la Junta le esté pagando a esta empresa y que la empresa no esté pagando. La Junta de Andalucía debía haber previsto en los pliegos de la concesión estas situaciones y pagarle directamente a las trabajadoras".

Además, ha puntualizado que si estos servicios fueran públicos, gestionados por la propia Junta de Andalucía, "la plusvalía que se llevan estas empresas, que son multinacionales, no se las llevarían y redundaría en una mejora del servicio, porque es que no le compran ni lejía". En total son 17 centros, entre institutos y conservatorios, los que limpian las trabajadoras afectadas.

"La Administración nos dice que no le puede dar solución al problema y que aguantemos un año y un año en estas condiciones sería fatal para nosotros", ha insistido Rafaela Jiménez, una de las trabajadoras. "La empresa nos dice que tiene problemas de tesorería y ahora últimamente no nos cogen ni el teléfono cuando hemos empezado a llamar reclamando la nómina de noviembre", ha apuntado. "Físicamente, la empresa no está en Córdoba, la gestionan desde Peligros (Granada) y encima resulta que los partes de asistencia tienen que mandarlos desde una imprenta, pagándolos ellas; es decir, que los costes de gestión son encima a costa de los trabajadores y, por supuesto, esa gestión la realizan fuera de las horas de trabajo", ha apostillado Moro.

Las trabajadoras se quejan además de que no tienen el contrato de subrogación y de que las nóminas les llegan de una manera "incorrecta". "Llamamos y llamamos a la empresa y no nos cogen el teléfono, pero si nos cogen el teléfono de casualidad nos acaban mintiendo en lo relativo a los pagos; hay muchas trabajadoras que lo están pasando muy mal, hay muchas familias que son monoparentales que tienen niños pequeños y que dependen de ese sueldo", ha denunciado otra de las trabajadoras, Carmen Ruiz. "La Administración esto lo sabía porque en julio se le mando un correo a la mesa de contratación alertándola de los problemas que íbamos a tener con esta empresa porque ya había dado problemas en otras provincias", ha añadido Rafaela Jiménez. "No entiendo tampoco cómo la Junta está al día en los pagos con la empresa cuando la empresa no está cumpliendo con los trabajadores, no nos están pagando, pero ellos están cobrando de la Delegación de Educación de la Junta. La Delegación no debería consentirlo, nos debería apoyar", ha apuntado Carmen Ruiz.