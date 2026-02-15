Iznájar activa un plan para atraer a nuevos residentes: "Hay aldeas en las que prácticamente no queda nadie"

Córdoba se convirtió en 2025 en la provincia española que más población perdió. Más, incluso, que Teruel, Soria o Palencia, que se consideran los territorios más representativos de lo que se conoce como la España vaciada. Pese a la cercanía con la costa, la conexión con el AVE o el empuje de la logística, son muchos los jóvenes que optan por buscar su futuro fuera y, al mismo tiempo, son pocos los migrantes que eligen Córdoba para desarrollar su proyecto vital.

En Iznájar, bonito caserío cimero asomado sobre el pantano homónimo, saben bien lo que es esto de la sangría demográfica. "Hay aldeas en las que prácticamente no queda nadie", resume el alcalde, Lope Ruiz, quien apunta directamente a Alarconas y Las Chozas, dos núcleos donde apenas residen varias familias y cuya pervivencia no parece asegurada.

La evolución demográfica de esta localidad es muy representativa de la encrucijada poblacional que vive Córdoba, provincia en la que fuera de la capital y de varias localidades como Lucena, La Carlota o Villafranca, la tendencia es claramente menguante. En el arranque del siglo XXI, en Iznájar residían 4.869 vecinos, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE); ahora son 3.676. Esto significa que, en 25 años, ha perdido el 24% de la población, lo que equivale prácticamente a una cuarta parte; la edad media de los vecinos es de 50,2 años.

El núcleo principal y 19 aldeas

La solución es compleja, asume el alcalde, porque complejo es también el municipio, estructurado en el núcleo principal y 19 aldeas, algunas con acceso complicado por la accidentada orografía propia de la Subbética. De ahí la puesta en marcha del Plan Municipal de Atracción de Nuevos Residentes y Promoción Económica 2026-2027, que acaba de aprobar el Pleno y para cuyo desarrollo la localidad ha pedido ayuda al Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba.

"Las administraciones que tienen las competencias y los grandes presupuestos, claramente, no están apostando por las zonas rurales. Se está dejando morir a pueblos como el mío, con una gran dispersión", advierte el primer edil, quien argumenta que, en el reparto estatal y autonómico de los fondos públicos, el tamaño de los términos municipales y la pérdida poblacional deberían incluirse como parámetros objetivos a tener en cuenta. "De manera contraria, es muy complicado prestar servicios, y si no se prestan los servicios, la gente se va", razona Ruiz.

¿Y qué necesitaría una localidad de Iznájar para reflotar? "Haría falta construir más viviendas y contar con mejores servicios públicos", resume el alcalde, que pone como ejemplo el demandado centro de salud. "El que tenemos es tercermundista y hace tiempo que se lo hicimos saber a la Delegación de Sanidad. Han pasado dos años desde que le cedimos el suelo para las obras de uno nuevo, pero el proyecto no termina de concretarse pese a los compromisos", lamenta el regidor.

También hace falta colegios rurales "en buenas condiciones" y "buenos accesos" a las aldeas. Todo esto, por supuesto, con una buena conectividad. Este es un trabajo que ha tenido que asumir el propio Ayuntamiento y ahora "la digitalización es total en todo el municipio", reivindica Ruiz, quien confía en que esto permita la llegada de proyectos empresariales y de nómadas digitales.

Plan Municipal de Atracción de Nuevos Residentes 2026-2027

El Plan Municipal de Atracción de Nuevos Residentes y Promoción Económica de Iznájar 2026-2027 se articula a través de un conjunto de actuaciones complementarias y coordinadas orientadas a mejorar la visibilidad del municipio, facilitar información estructurada y acompañar a potenciales nuevos residentes. Para ello, propone ocho acciones que, en conjunto, rondan los 25.000 euros.

Entre ellas, están la apertura de una oficina municipal, de carácter presencial y digital, orientada a atender consultas, canalizar demandas y ofrecer acompañamiento básico a las personas interesadas en trasladar su residencia a Iznájar. "La idea es que actúe como elemento de coordinación, facilitando información sobre vivienda, servicios, trámites administrativos y recursos disponibles, sin generar estructuras administrativas complejas ni costes estructurales permanentes", explica el alcalde.

Otro punto clave es la participación en ferias y eventos de promoción territorial. El documento propone un mínimo de seis ferias, jornadas o encuentros de ámbito provincial y autonómico vinculados al desarrollo rural, el empleo, el emprendimiento, el teletrabajo o la atracción de población. Junto a esto, se contará con un stand promocional modular, portátil y reutilizable; se creará material audiovisual; se pondrá en marcha la campaña digital Vivir en Iznájar y se preparará un dossier completo para los nuevos residentes.

El Ayuntamiento, de hecho, lleva años trabajando para atraer a nuevos residentes, y desde hace décadas mantiene una colonia de unos 800 ciudadanos británicos que residen gran parte del año en los distintos núcleos. "Algunos son nómadas digitales, y otros son jubilados que han venido atraídos por el buen tiempo y por todo lo que les aporta vivir aquí, como la tranquilidad", dice el alcalde. El Consistorio, de hecho, gestiona una oficina de atención al extranjero para ayudarles en los trámites burocráticos, y también han tenido varias experiencias con el Consulado Británico para abordar asuntos como los derechos sanitarios o las gestiones necesarias en caso de fallecimiento. Pero la idea, ahora, es diferente: frenar la sangría poblacional, generar oportunidades de futuro, ensanchar la base social.