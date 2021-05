Trabajadores de ILMEX en Puente Genil convocan una huelga para reclamar un convenio colectivo “justo"

Una treintena de trabajadores se ha concentrado en la mañana de este lunes 24 de mayo a las puertas de Ilmex, empresa de Ximénez Group, ubicada en el polígono San Pancracio de Puente Genil, secundando así la huelga parcial de dos horas convocada por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Córdoba (UGT-FICA Córdoba) para “reclamar un convenio colectivo justo y proporcionado”.

Allí, el secretario de Acción Sindical de UGT-FICA Córdoba, Antonio Lopera, ha explciado que en 2011 la empresa y los trabajadores tenían un convenio similar al provincial del Metal.

“Un año más tarde, en 2012, y tras la reforma laboral, la empresa pacta con los anteriores representantes de los trabajadores un convenio muy a la baja para acoplarse a la situación de crisis coyuntural, con una duración aproximada de cinco años y donde los trabajadores se bajaron el salario un 5%”, ha indicado.

“No obstante –ha continuado- este convenio tenía una cláusula de vigencia que especificaba que si no se denunciaba, se prolongaba dos años y tenía que volver al del metal, pero en 2018, sorprendentemente, los anteriores representantes de los trabajadores se reúnen con la empresa y sólo modifican ese artículo, el de la vigencia, perdiendo la posibilidad de volver al provincial del metal y prolongándose siempre hasta que haya un nuevo convenio”.

El representante sindical ha afirmado que después de las elecciones sindicales de 2019 “lo primero que se hizo fue denunciar el convenio, y ya tuvimos ahí el primer problema con la empresa, porque no nos quería coger el recibí de la denuncia. Finalmente, conseguimos sentarnos con ellos, pero nos planteaban una jornada superior a la legal de 1.826 horas, imposible de cumplir”.

“No pedimos nada del otro del mundo, únicamente el convenio provincial del metal o similar a lo que teníamos antes, pero no podemos sentarnos en una mesa con la empresa, cuando esta empieza desde lo máximo”, ha añadido Lopera, quien ha destacado que los trabajadores han mostrado su ofrecimiento a negociar para resolver esta situación, aunque también pidió diálogo en el marco de la representación legal, ya que de lo contrario “va a ser difícil alcanzar un acuerdo”.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de ILMÉX, José Ángel Montero, ha mostrado su agradecimiento a quienes han dado apoyo a los trabajadores en estos últimos días, y señaló que “el comité quiere intentar llegar a un convenio digno y legal y a partir de ahí empezar a debatir puntos”.

“Todos sabemos que la empresa se mueve por campañas (Navidad y ferias) pero no podemos firmar eternas jornadas de trabajo durante meses, nosotros nunca nos hemos negado a sentarnos, pero llegado a este punto consideramos que tenemos que tener algo lógico y legal”, ha matizado.

Montero ha subrayado que la huelga ha sido secundada sobre el 100% en fábrica “y en oficina algo menos, pero los compañeros estamos todos a una”.

“Desde el primer momento, no creíamos que íbamos a llegar a este punto, nosotros no queríamos huelga porque no es bueno para ambas partes, pero visto lo visto, hemos tenido que llegar a esta situación”, ha reconocido, y ha añadido que “aquí hay muchos padres de familia y estas jornadas tan largas de trabajo de unas diez horas al día, durante meses, no es que no la queramos, pero la empresa tiene que comprender que somos personas y tenemos familia”.

Montero, además, ha mostrado su deseo de “no repetir el paro, y que volvamos a sentarnos con la empresa, ya que nunca queríamos llegar a esto”. “Por último, nos gustaría decir que tenemos una bolsa de trabajo de unos 30 compañeros que crearía puestos de trabajo, y nos quitaría a nosotros horas de trabajo y así involucraría a más familias dentro de la empresa”, ha concluido.

Respuesta de la empresa

Desde ILMEX se ha reaccionado con inmediatez a la convocatoria de huelga parcial realizada por los trabajadores del grupo, indicando que la incidencia de la misma ha sido mínima, de tan sólo un 2,8% del total de la plantilla.

A través de un comunicado, Ilmex ha afirmado que “respeta en todo momento cualquier decisión adoptada por el Comité de Empresa dentro del marco legal vigente”, y ha precisado que “a pesar de haber sufrido una caída del volumen de negocio tras el estallido de la pandemia, la compañía sigue realizando importantes esfuerzos para mantener la estabilidad del empleo y la mejora de las condiciones de sus profesionales”.

Por este motivo “su voluntad siempre ha sido y será la de mantener posiciones que fomenten el diálogo. Prueba de esto es el calendario de reuniones que ha ofrecido reiteradamente con la intención de resolver consensuadamente la situación, habiéndose llegado a acuerdos con el 95% de la plantilla del grupo”.