Hornachuelos contará con la pasarela peatonal entre el casco antiguo y Las Erillas en 2027

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha dado un paso decisivo en su plan de desarrollo urbano con la aprobación definitiva de la Declaración de Utilidad Pública e Interés Social del proyecto Pasarela peatonal Puerta de la Villa, que conectará el casco histórico con el paraje de Las Erillas. La iniciativa, conocida popularmente como la pasarela de La Puerta de la Villa, cuenta con una inversión total de 1,68 millones de euros, que se ejecutará entre 2025 y 2027 y será cofinanciada al 50% entre el Consistorio y la empresa pública Enresa.

La utilidad pública fue aprobada en el pleno extraordinario del 3 de marzo de 2026, tras recibir todos los informes técnicos y jurídicos favorables, y tras un período de consulta pública en el que no se presentaron alegaciones. La declaración de utilidad pública reconoce que la actuación es necesaria para el interés general del municipio, contribuye a la mejora de la movilidad, seguridad y accesibilidad peatonal, y favorece el desarrollo turístico, económico y ambiental del entorno.

Relacionado Hornachuelos impulsa nuevas ayudas para tratamientos de equinoterapia para menores con discapacidad

El alcalde, Julián López, ha destacado que la obra forma parte de los proyectos cofinanciados con el Ministerio de Transición Ecológica, enmarcados en la orden ministerial de 2015 y su modificación de 2023. “Se trata de un proyecto ambicioso que permitirá culminar la mejora del recinto ferial y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo local”, ha señalado.

El plan contempla dos actuaciones principales: la construcción de la pasarela colgante para facilitar el acceso peatonal entre el casco antiguo y Las Erillas, y la creación de un espacio polivalente en el recinto ferial, que albergará casetas de feria de carácter fijo, con el objetivo de darles uso durante todo el año y potenciar la actividad económica y turística del municipio.

El presupuesto anual del proyecto será de 560.000 euros, con aportaciones iguales de Ayuntamiento y ENRESA. Además, el Consistorio ha solicitado financiación adicional a la Diputación de Córdoba para completar la segunda fase de las casetas. Según López, la pasarela permitirá que los visitantes dejen sus vehículos en la zona baja y accedan cómodamente al casco histórico, mejorando la movilidad y reduciendo las limitaciones de tráfico en el centro urbano.

Recientemente, el pleno extraordinario aprobó un crédito de 12.000 euros para la adquisición de un terreno privado necesario para la instalación de la pasarela. Esta parcela, situada frente a la entrada de la calle Los Molinos, fue seleccionada tras las recomendaciones de la Delegación de Cultura para preservar el patrimonio y el paisaje local.

Con esta actuación, Hornachuelos busca consolidar un espacio urbano más accesible y dinámico, mejorar la seguridad, y generar nuevas oportunidades turísticas y económicas, convirtiendo el recinto ferial en un punto activo durante todo el año.