La Guardia Civil busca a un hombre de 62 años desaparecido en Priego de Córdoba

La Guardia Civil busca en estos momentos a un hombre de 62 años desaparecido en la localidad de Priego de Córdoba. Según ha informado el Instituto Armado, el prieguense salió de su casa en la madrugada del sábado, momento en el que se le perdió la pista, tal y como ha adelantado ABC.

Las fuentes de la Guardia Civil consultadas por el Día han confirmado que la familia se puso en contacto con el Instituto Armado cuando echaron en falta al hombre, a primera hora de la mañana. Los agentes han localizado el vehículo del desaparecido en un paraje de olivar situado a unos cuatro kilómetros del municipio de Priego de Córdoba, según han detallado las mismas fuentes consultadas, entre la Fuente del Soto y el Puente del Salado.

De momento, los agentes no han podido localizar al hombre, si bien peinan la zona para poder encontrar algún rastro del desaparecido. Aún así, hasta que no transcurran 24 horas desde la desaparición no se podrá activar el proceso oficial de búsqueda.

La Guardia Civil ha compartido en su cuenta de Twitter un cartel de la asociación QSD Global en el que se explica que este varón es de complexión delgada, mide 1,74, es moreno y vestía la última vez que fue visto un chándal de color azul marino.