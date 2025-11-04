La Guardia Civil cierra la operación contra el narcotráfico de Bujalance con diez detenidos

La operación contra el narcotráfico en Bujalance que la Guardia Civil culminó el pasado mes de octubre se ha cerrado con la detención de diez personas y otras dos investigadas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Tras más de seis meses de investigaciones, la actuación, coordinada por el Puesto de Bujalance, permitió comprobar la existencia de varios puntos de venta de drogas establecidos en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas, para adquirir dosis.

Ante estas sospechas, los guardias civiles procedieron al registro de cuatro inmuebles, los cuales se tenían indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas, ubicados en distintos puntos de la localidad.

Fruto de los registros practicados, la Guardia Civil procedió a la detención de diez personas y a la investigación de dos, al desmantelamiento de tres puntos de venta de droga muy activos, establecidos en dicha localidad y a la intervención de más de 300 plantas de marihuana, unos 70 gramos de heroína, unos 90 gramos de cocaína, 47 papelinas de rebujito, una carabina de aire comprimido, un machete, 32 cartuchos de escopeta y unos 6.000 euros en billetes fraccionados.

Detenidos, droga intervenida y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, acordando dicha autoridad el ingreso en prisión del líder de la organización y uno de sus principales colaboradores.

En la fase de explotación de la operación intervinieron efectivos del Grupo Rural de Seguridad con base en Zaragoza, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Córdoba, el Servicio Aéreo con un helicóptero y un dron, el servicio cinológico con canes adiestrados en la detección de drogas y personal de seguridad ciudadana del Puesto de Bujalance y de la Compañía de Córdoba.