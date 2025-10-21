La Guardia Civil despliega a 150 agentes en Rute en una macrooperación contra el narcotráfico

Nueva macrooperación contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba, en este caso, en la zona sur. La Guardia Civil ha desplegado hasta 150 agentes desde primera hora de esta mañana en el municipio de Rute para llevar a cabo diferentes registros en búsqueda de droga. En concreto, la operación se está desarrollando en la barriada de Los Pinos.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a El Día de Córdoba de que en el operativo participan agentes del Grupo Rural de Seguridad y también de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, junto al Servicio Cinológico y Remonta (Secir), esto es, la unidad canina del Instituto Armado, además de Patrullas de Seguridad Ciudadana.

Además, sobre Rute vuela un helicóptero de apoyo a los agentes de la Guardia Civil que se encuentran trabajando sobre el terreno. Entre los medios materiales que está usando el Instituto Armado también hay varios drones para garantizar el éxito de la operación.

Las mismas fuentes han destacado que a lo largo de esta mañana se van a llevar a cabo diversos registros, que se van a intervenir diferentes cantidades de droga y que se esperan practicar detenciones por narcotráfico.

Esta nueva operación se suma a las que en las últimas semanas ha llevado a cabo la Guardia Civil en municipios como Bujalance, Baena y Peñarroya-Pueblonuevo.