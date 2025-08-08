La Guardia Civil captura una serpiente de 1,5 metros en una aldea de Córdoba: "Estaba estresada y era agresiva"

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Rute ha capturado a una culebra de grandes dimensiones cuando pretendía introducirse en la vivienda de una persona de avanzada edad en la aldea de Zamoranos, en Priego de Córdoba.

Según ha informado este viernes la Comandancia, la incidencia se produjo el pasado 31 de julio. Quien dio el aviso fue una mujer conducía un vehículo en el que también viajaba un menor y que dijo observar una serpiente de grandes dimensiones que pretendía introducirse en la casa. La mujer se encontraba "nerviosa".

Inmediatamente, la patrulla del Seprona se desplazó al lugar indicado y tras tranquilizar a los vecinos que se encontraban en la zona procedieron con los medios necesarios a la captura del citado reptil, que resultó ser un ejemplar adulto, conocido como culebra de escalera (Rhinechis scalaris), de cuerpo robusto y de aproximadamente de 1,5 metros de longitud.

"Estresado y agresivo"

El Instituto Armado ha recordado que se trata de un especimen que no es venenoso; el animal se mostró "estresado y agresivo" durante su captura con una pinza apta para reptiles.

En un primer examen superficial del animal, los guardias civiles no observaron aparentemente ninguna anomalía o herida, por lo que procedieron a introducirla en una caja para transportarla a su medio natural, donde fue liberada. Dicho reptil es una especie autóctona de la zona.

La Guardia Civil recuerda que, si necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062 las 24 horas del día, los 365 días del año.