La comarca del Guadajoz lanza cinco rutas para impulsar el turismo todo el año

La comarca del Guadajoz y Campiña Este ha hecho una apuesta definitiva por el turismo como motor de desarrollo. La Mancomunidad de Municipios, en colaboración con la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, acaban de lanzar la campaña Guadajoz milenario, un compendio de cinco rutas para descubrir todas las facetas de los cinco municipios que la integran: Baena y la pedanía de Albendín, Castro del Río y Llanos del Espinar, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela.

Los cinco itinerarios, que han sido presentados este lunes en el palacio de la Merced, tienen como ejes temáticos el aceite, el vino y la gastronomía; la artesanía, las tradiciones y el acervo cultura; el patrimonio arqueológico y, por último, los recursos naturales y paisajísticos. El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Espejo, Florentino Santos (PSOE), ha destacado que la comarca "lo tiene todo" para que el turismo se convierta en "la principal fuente de riqueza de la zona". Santos ha hecho un llamamiento para que todas las administraciones "caminen junta" y haya "entendimiento". Y, frente al fenómeno de la pérdida de población, ha apostado por el turismo como una actividad que "llena de vida".

La campaña de promoción incluye también nueva señalización a la entrada de los municipios y para dar la bienvenida a los visitantes que entren en la comarca. La señalética ha sido diseñada por el castreño Evaristo Díaz, de Revel Studio, quien ha explicado que ha utilizado el olivo como "símbolo representativo" de la cultura e historia del Guadajoz, con un estilo "pictórico y artesanal". Los carteles incluyen la leyenda Cultura y aceite, con la que los visitantes se pueden hacer una idea de qué van a encontrar en estos municipios del Este de Córdoba.

Patrimonio arqueológico

La ruta propuesta arranca en el parque arqueológico de Torreparedones, en Baena, donde se han desarrollado excavaciones que testimonian la existencia del asentamiento desde hace más de 3.500 años. Ya en Castro del Río, se puede visitar la torre del Cambronero, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), o la villa romana El Arca, con mosaicos romanos. Cerca se pueden contemplar los restos del recinto amurallado y el Castillo. Los yacimientos del Aljibe, la Albuhera y la Pontanilla, ya en Espejo, son muestras de obra pública hidráulica romana. Y entre Espejo y Nueva Carteya se hayan los Llanos de Vanda, escenario donde muchos investigadores sitúan la batalla de Munda (45 antes de Cristo), en la que los ejércitos de Julio César vencieron a los hijos de Pompeyo. En Nueva Carteya, pese a su relativa modernidad como ciudad fundada en 1822, también hay algunos vestigios de ciudades fortificadas anteriores a la romanización, entre cuyos hallazgos destaca el león ibérico del siglo V antes de Cristo. En Valenzuela, por último, está el asentamiento de Cerro Boyero.

Aceite, vino y gastronomía

El aceite de la Denominación de Origen (DO) Baena es la joya gastronómica de la comarca, aunque no la única. Se trata de una tierra rica en verduras, hortalizas y frutales, criados en las huertas a las riberas del río Guadajoz de Castro del Río, Albendín y en el entorno del arroyo Marbella en Baena. También destaca la campaña las chacinas y embutidos del cerdo que se producen en Espejo. Mención especial tiene la repostería, con dulces típicos y tradicionales fruto de recetas ancestrales. Y, para rematar la ruta gastronómica, los vinos de la DO Montilla-Moriles, que también se crían en estos pagos.

Guadajoz monumental

El patrimonio de la zona es rico y variado, con incontables monumentos de toda las épocas. Solo en Baena, merecen visitas el Castillo medieval, la plaza de Palacio y el convento e iglesia de Madre de Dios, la iglesia de Santa María la Mayor, la casa del Monte, la plaza de la Constitución o la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, entre muchas otras. Castro del Río también es un municipio con rico patrimonio, donde la ruta puede incluir el Castillo, el barrio de la Villa, el antiguo Pósito Municipal, el triunfo de San Rafael, la parroquia de la Asunción o la capilla de San Acisclo. En Espejo, destaca el castillo de Pay Arias y el paseo puede seguir por el paseo de las Calleras, el Ayuntamiento, el mercado o la iglesia gótico mudéjar de San Bartolomé. Ya en Nueva Carteya, de historia reciente, la vida transcurre en torno a la plaza del Marqués de Estella, y merecen una visita las iglesias de San Pedro Apóstol y la ermita de San Pedro. En Valenzuela, por último, el itinerario llega a la parroquia de la Asunción, el antiguo hospital de Jesús y maría o la ermita del Calvario.

Recursos naturales y paisajísticos

La comarca se abre entre las sierras del Sur de Jaén, la Subbética y la campiña cordobesa. El río Guadajoz es el auténtico eje vertebrador de estos municipios. La ruta propuesta incluye parajes ribereños, la alameda del Guadajoz en Castro del Río, el embalse de Vadomojón en Albendín, el parque fluvial del Puente de Piedra en Baena o la cueva del Yeso, también en el término municipal baenense. Destaca por ser la única cavidad de origen hídrico existente en el Valle del Guadalquivir; su longitud sitúa como la mayor cueva de este material en la provincia y de las más largas de España. En sus distintas galerías y salas visitables, pueden contemplarse gran cantidad de formaciones de cristal de yeso, lagos y cavidades que albergan una gran colonia de murciélagos. También merece la pena recorrer el rico patrimonio lacustre de la comarca, con lagunas como el Salobral, el Rincón del Muerto o la Quinta.

Artesanía, tradiciones y acervo cultural

Todos los municipios que integran la Mancomunidad ofrecen ricas manifestaciones culturales, de entre las que destaca la Semana Santa. La de Baena, en concreto, opta a la declaración de Interés Turístico Internacional y su toque de tambor ya cuenta con el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. La primavera también trae una explosión de romerías. En la agenda de actividad, además, habría que anotar la feria artesanal Ars Olea de Castro del Río, Óleo Carteya en Nueva Carteya, la Fiesta de la Matanza de Espejo o el Corpus Christi de Valenzuela, en la que los vecinos elaboran una extraordinaria alfombra de serrín multicolor por la que transita su custodia rococó.