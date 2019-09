La Universidad diseña un sistema de gestión para cotos de caza sostenibles

“Muchos cazadores manifiestan preferir cazar en lugares bien conservados y con caza natural. La guía para el desarrollo e implantación de sistemas de gestión cinegética sostenible (Geciso) les garantiza que la gestión se lleva a cabo de modo sostenible y que lo que la finca oferta es real”. Así explica a el Día el director de la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba (UCO), Juan Carranza, la creación de este estándar, el primero de este estas características de España, que se ha presentado en Madrid en la sede del Ministerio de Agricultura.

En concreto, este estándar establece las bases para que el sistema de gestión de una finca sea sostenible desde el punto de vista de la conservación. Para ello, dispone de una series de indicadores que pueden medirse en la finca “que son los que informan sobre cómo se está llevando a cabo la gestión”, detalla. Estos indicadores, continua el profesor de la UCO, se agrupan en tres bloques: el hábitat, las poblaciones animales y la socioeconomía de la finca.

Carranza anota que con el desarrollo de este sistema “los cazadores pueden beneficiarse de saber qué es lo que ofrece realmente un coto, ya que les garantiza que la gestión se lleva a cabo de modo sostenible y que lo que la finca oferta es real”. Pero no solo los cazadores se van a beneficiar de esta herramienta, también lo harán los titulares de los cotos. Así, detalla que con Geciso “se benefician de una marca de calidad que les diferencia en el mercado, además de poder acceder a subvenciones relacionadas como la buena gestión que pueda convocar la Junta”.

En su explicación, Carranza también alude a las causas del diseño de esta herramienta y expone que la Ley de Flora y Fauna de 2003 “prevé la certificación de calidad en los cotos de caza, desarrollada más tarde por el decreto de 2008 de calidad cinegética, pero no existe una norma aplicable para ello”. Así, con el apoyo de la Junta y de otros proyectos como la Red de Excelencia dentro del Plan Estatal de I+D “hemos elaborado la norma Geciso para que sea aplicable no solo en Andalucía, sino también en otras comunidades autónomas que quieran adoptarlo”. Recuerda también que Extremadura y Castilla-La Mancha, por ejemplo, también recogen en sus normativas la idea de la certificación de calidad y podrían usar Geciso para ello “ya que no existe otra norma similar”.

Por ello, continua, “esperamos que Geciso sea un referente tanto para los cazadores como para los titulares de aprovechamientos cinegéticos y sirva también como sistema de certificación para las marcas de calidad cinegética de las comunidades autónomas que estén interesadas en adoptarlo”. Su esperanza es que con ello se pueda configurar como “un punto de encuentro entre el sector público y el privado y fomentando la gestión sostenible en el sector dotando de un valor añadido a la caza sostenible certificada frente a los modelos intensivos de caza”, anota.

El documento es fruto del trabajo coordinado por la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la UCO entre científicos de siete grupos de investigación de diferentes comunidades autónomas; en su redacción han participado 20 autores.

