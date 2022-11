El Camino Mozárabe de Santiago, a debate en un congreso en Córdoba

La "simbiosis" entre peregrinación tradicional y turismo tiene que "convivir absolutamente" en los Caminos de Santiago, según ha defendido este jueves el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Jorge Martínez Cava. Antes de la inauguración del II Congreso del Camino Mozárabe, que se celebra este jueves en la Diputación de Córdoba, Martínez ha señalado que "es fundamental esta simbiosis entre peregrinación tradicional y turismo, tienen que convivir absolutamente, tienen que garantizarnos y nos lo están garantizando, que los caminos sean seguros y los caminos sean accesibles".

A su juicio, "para peregrinar tiene que haber camino, tiene que estar perfectamente señalizado, tiene que ser un camino sostenible para que los peregrinos de todo tipo y condición puedan pueden andar o pueden ir en bicicleta o en silla de ruedas en el medio que sea". Eso, ha subrayado el representante de más de 50 asociaciones de toda España, "porque si no hay peregrinos, no habrá turismo y si no hay turismo, no hay desarrollo sostenible".

Para Martínez Cava, "no es incompatible la peregrinación tradicional con el turismo, al contrario, son complementarios, pero es fundamental que primero se garantice el paso de peregrinos en condiciones adecuadas". Por ello, ha considerado que "de algún modo podríamos decir que los peregrinos es una especie a proteger, tienen que pasar peregrinos, tienen que pasar peregrinos con mochila o en bicicleta o en silla de ruedas y después habrá todo lo demás y ahí vamos a estar nosotros".

De ahí que para las Asociaciones de Amigos de los Caminos de Santiago es "fundamental" el apoyo de las instituciones para poder garantizar que los caminos se encuentran "en perfectas condiciones".

El congreso Camino Mozárabe de Santiago. Un camino de largo recorrido, iniciativa promovida por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y el GDR Sierra Morena Cordobesa, busca impulsar y difundir el Camino Mozárabe de Santiago como un recurso turístico a nivel cordobés y andaluz.

El delegado de Medio Natural y Carreteras en la institución provincial, Francisco Palomares, ha señalado que “este año se ha avanzado mucho y se ha trabajado muy bien y la relación entre las administraciones y los Grupos de Desarrollo está funcionando; no obstante, tenemos que seguir avanzando y eso es lo que vamos a hacer con este congreso, poner ideas sobre la mesa para poner en valor este camino que genera valor económico en pueblos que sufren despoblación”.

“Todas estas actuaciones vienen a potenciar y solucionar un problema en el que llevamos tiempo trabajando de manera transversal desde todas las áreas, que es luchar contra la despoblación y generar desarrollo económico en los municipios”, ha subrayado.

Por su parte, el director de Administración de la sociedad de gestión del Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia, Ildefonso de la Campa, ha valorado el hecho de que se haya desarrollado la "trazabilidad completa" de la parte gallega del Camino Mozárabe y que esté finalizada la red de albergues.

En la provincia de Córdoba el Camino Mozárabe recorre 291 kilómetros y pasa por la Subbética, Guadajoz, Sierra Morena Cordobesa y Los Pedroches. En total, recorre 14 municipios cordobeses a través de sus 15 etapas. Se han puesto en marcha distintas iniciativas en el Camino relacionadas con la colocación de señalética, con la creación de una página web con toda la información necesaria para hacerlo o iniciativas en colaboración con los GDR, como el congreso.

Las claves del congreso

El congreso se estructura en tres áreas. La primera estará relacionada con la planificación del Camino y en ella se abordará la puesta en valor de las vías pecuarias como tránsito para el peregrino y las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el tránsito del Camino. Asimismo, se analizará la planificación y gestión del Camino Francés de Santiago

La segunda área tratará sobre las razones y motivos para la realización del Camino y en ella intervendrán expertos en redes sociales y representantes de varias asociaciones de amigos del Camino en Andalucía, como la Asociación Jacobea de Málaga. Además, se analizará el Camino Portugués y las relaciones entre la Universidad y el Camino, exponiéndose el caso del Aula de la Naturaleza de la UCO Nicolay Masyuk, la relación del Camino con Correos, el Camino como motor de desarrollo turístico en la España vacía y la experiencia de los alojamientos rurales El Cercón, de Magacela (Badajoz).

El Camino Mozárabe de Santiago recorre 14 comarcas andaluzas a su paso por las provincias de Jaén, Almería, Málaga, Granada y Córdoba. Además, atraviesa las capitales de Almería, Málaga, Granada, Jaén y Córdoba.

Según ha recordado la Diputación de Córdoba, el Camino Mozárabe a su paso por Córdoba cuenta con grandes valores pues el visitante admirará fortalezas, puentes romanos o medievales, muestras de arquitectura religiosa o civil, conjuntos de origen medieval, restos arqueológicos, etc. En cuanto al paisaje, el Camino atraviesa campos de olivar y cereal, monte mediterráneo, dehesas de encinar y jara, zonas de Especial Protección de Aves, ríos y arroyos, etc.