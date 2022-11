Las familias del colegio Urbano Palma de Santaella no llevarán a los niños al centro los lunes por su estado "ruinoso"

Las familias del colegio Urbano Palma de Santaella han acordado que no llevarán a los niños a clase los lunes de cada semana por el estado "ruinoso" del edificio. Así lo ha comunicado las madres y padres de este centro de educación Infantil y Primaria tras el desprendimiento de un trozo del falso techo de Secretaría.

Así, las familias manifiestan que los escolares no acudirán al colegio los lunes "mientras no se le dé una solución a los diferentes daños ocasionados o al peligro que conlleva las condiciones de este colegio", así como "la situación de aglomeración que sufren algunas clases por desalojo de las aulas dañadas o por prevención de que no haya daños mayores".

"Son numerosas las incidencias que durante los últimos años se han producido, como el desprendimiento ocurrido el jueves 17 de noviembre de 2022, con la suerte de que hasta hoy ni alumnos ni profesorado ha sufrido daños físicos", aseveran las familias en un comunicado.

Por ello, destacan queles parece "incoherente" que "coincidiendo con el 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, actuemos como si nada estuviera pasando". En esa línea, agregan que se "agarran" al artículo 3 de la Convención de dichos derechos que hace referencia al interés superior del niño adoptando" la decisión de no llevarlos a clase los lunes como forma de protesta.

Con ello buscan "lo mejor para su desarrollo y su bienestar, así como el derecho a la protección al menor siendo de obligatorio cumplimiento para todas las personas y todos los gobiernos".