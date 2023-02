Una de cada cuatro familias de Córdoba vive en edificios con problemas de accesibilidad

La accesibilidad sigue siendo una tarea pendiente en los edificios residenciales de la provincia de Córdoba. Y es que una de cada cuatro familias asegura que vive en inmuebles que no están adaptados, según recoge la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Córdoba capital y los 76 que componen la provincia se contabilizan un total de 308.293 viviendas principales, de las que 128.172 no son accesibles en su totalidad de acuerdo a la opinión de los propios vecinos.

De hecho, solo el 29% de los edificios poseen ascensor, según la misma estadística. Hay que tener en cuenta, no obstante, que este porcentaje se refiere no solo a los bloques de pisos o urbanizaciones, sino a la totalidad de las edificaciones residenciales, incluidas casas unifamiliares o chalets. En el conjunto de España, el 34,3% afirma que el edificio donde se ubicaba su vivienda principal no es de fácil acceso, por lo que la situación en Córdoba es ligeramente mejor a la del conjunto de España.

La encuesta, que complementa al Censo de Población y Viviendas 2021, proporciona información no disponible en los registros administrativos, lo que permite obtener una radiografía muy amplia de las viviendas de las familias cordobesas. Así, el 37% posee garaje, solo el 24% cuenta con gas ciudad y la misma proporción disfruta de agua caliente central.

En cuanto a las energías renovables, son otra de las grandes asignaturas pendientes de los hogares cordobeses, pues solo el 6% cuenta con algún dispositivo. Así, son 289.053 las viviendas que carecen de energía solar fotovoltaica, térmica, eólica o biomasa, mientras que no llega ni al 1% (el 0,22%) las que combinan varios tipos de dispositivos (en concreto, son 676).