Esteban Morales ve improbable el acuerdo con IU para seguir en la Alcaldía en Puente Genil

El alcalde en funciones de Puente Genil, Esteban Morales, cree que un acuerdo de última hora para formar gobierno con Izquierda Unida es poco probable, y ha avanzado que el sábado, durante la sesión de investidura de la nueva corporación municipal, él mismo entregará la vara de mando a Sergio Velasco (PP), que se convertirá en nuevo regidor.

“La nota de prensa que emitió el PSOE fue clarificadora de cuál era la voluntad que tenemos desde nuestra candidatura a la Alcaldía. El PSOE va a presentar a Esteban Morales como candidato y, si se mantiene, como parece que es lo probable, el veto a Esteban Morales por parte de IU y su negativa a apoyar al PSOE, el próximo sábado será alcalde Sergio Velasco”, ha explicado Morales este miércoles, 14 de junio.

El regidor pontanés en funciones ha añadido que, de hecho, “ya tenemos el guion protocolario de ese pleno, y en ese guion hay un acto que es que Esteban Morales le entrega la vara de alcalde a Sergio Velasco. He pedido que si hay que hacerle entrega de la misma, que la entregue el alcalde saliente y no como ocurrió en otras ocasiones que se dejó sobre la mesa del salón de plenos”.

“Creo que está claro que si no hay ninguna novedad, ya que tampoco entiendo que sea probable que la hubiera, habida cuenta de que estamos a falta de dos días y habría que tener un movimiento un poco más rápido para cerrar un acuerdo de gobierno. Esto no es sólo votar a las personas, también tenemos que votar proyectos y sin duda, no se está por ese camino”, ha asegurado.

Sobre la Diputación Provincial, Morales ha comentado que “el PSOE ha hecho este proceso de elección de los diputados antes de la constitución de los ayuntamientos y es un requisito que se ha puesto mirando también a las elecciones generales, pero hasta que no pase la constitución de los ayuntamientos no trabajaremos la manera en la que vamos a tomar posesión en la Diputación y qué responsabilidad van a tener los diputados y diputadas. He sido el portavoz estos años, pero eso no significa que lo pueda hacer otra persona a partir del 30 de junio”, ha concluido.