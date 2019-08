La diversión se instala en Rute

La Sierra de la Subbética cordobesa se encuentra de celebración a partir de hoy. La Feria Real de Rute quedará inaugurada poco antes de que caiga la noche y con ella las calles de este municipio se inundan con la alegría que traen consigo las actividades y los festejos que los visitantes llevan a cabo durante su celebración.

Del 22 al 26 de agosto, Rute se viste con las galas de fiesta y se convierte en un sinónimo de convivencia. Para aquellos que se plantean visitar la localidad, estos días de agosto son los idóneos para vivir en primera persona el espíritu festivo y humano que siempre está latente, pero que durante la Feria se manifiesta por cada rincón.

A las 20:30 de hoy se inicia el pasacalles, un tradicional desfile de gigantes y cabezudos que, con el acompañamiento de la Asociación Músico Cultural Santo Ángel Custodio, marchará desde el Ayuntamiento hacia el recinto ferial. Este año pasarán por una portada que ha cambiado de ubicación para que, según ha detallado el concejal de Festejos, Antonio Granados, ésta se sitúe más cerca de la entrada al recinto por la calle Fresno.

Tras la conclusión del pasacalles y el alumbrado de la portada, quedará oficialmente inaugurada una Feria que dará muchos buenos momentos a los vecinos de Rute y a todos los invitados a esta gran fiesta. Además, habrá un espectáculo pirotécnico que redondeará la inauguración haciendo las delicias visuales de pequeños y mayores. Este será el punto de partida de una Feria que su localidad acoge con ilusión

La música de la feria

La esencia de esta Feria son las personas que la hacen posible y la llenan de vida durante los cinco días que dura la celebración. Entre estos artífices, se encuentran los músicos que crearán las melodías idóneas para la Feria Real de Rute según las exigencias del momento y del público al que se deben.

Desde el Ayuntamiento han apostado por orquestas en la Caseta Municipal y bandas de versiones en la Caseta de la Juventud para hacerse cargo de una de las tareas más importantes de la cita. Granados ha recordado que este tipo de grupos son los que mejor se adaptan a las características de la Feria, ya que ha manifestado que ni la acústica es la idónea, dado el ruido de fondo que generan las atracciones, ni hay continuidad entre las orquestas que tocan cada noche, que serán dos.

Por la Caseta de la Juventud pasarán Tocata Versiones en la noche del 22, mientras que la noche del 23 estará protagonizada por Olivetti Versiones, que cuenta con Mariano Reyes en sus filas. El 24 será el turno del grupo Planeta 80, conocido por su amplio historial de actuaciones en esta Feria y en otros festejos de la provincia.

Por su parte, el 25 actuarán Rockopop, al mediodía, y Sesión Golfa por la noche. Cierran las actuaciones en la Caseta de la Juventud el grupo de flamenco Dani Botillo con su música al mediodía, ya que la noche será para música de ambientación de dj, como la que precede a cada actuación.

Granados insiste en dar cabida a grupos con acento local, como la Serenata Music Band, que mezcla componentes de Rute y Lucena. Por ello, en la Caseta Municipal se podrá disfrutar de las actuaciones de la orquesta Roma y la orquesta Casablanca el día 22 y de nuevo la Roma y la orquesta Channel el 23, todas ellas por la noche.

La jornada del 24 incluye la actuación a medio día de Miriam Montes, que interpretará canciones españolas. Esa misma noche se subirán al escenario de nuevo Roma y Channel para repetir los éxitos de la actuación anterior. La madrugada del 25 cambiará de tonos con las orquestas Revoluxion y Serenata Music Band, que aportarán sus ritmos a esta feria, para que los últimos sean los encargados de dar el cierre a la fiesta de la Caseta Municipal el 26 por la noche.

Rute se asegura con todas estas actuaciones una fiesta cargada de estilos musicales, apostando por los grandes éxitos versionados y la aportación de los artistas locales que aún están emergiendo y que tienen mucho que decir sobre el escenario que el Consistorio ha preparado para ellos.

Una fiesta con seguridad

Aparte del programa de feria, el concejal ha confirmado que, un año más, la Jefatura de la Policía Local se trasladara durante estos días de celebración al recinto del Fresno para que todo transcurra con normalidad y que reine un ambiente de seguridad y celebración en la Feria Real. Asimismo, tras haberse demolido los aseos de obra, se van a colocar unos portátiles en las dos casetas en las que tienen lugar los conciertos.

Una feria abierta

Con toda esta organización y programación, la Feria de Rute queda abierta a todo aquel que decida visitarla. Para los vecinos de la localidad resulta tarea fácil porque se trata de una cita que aguardan durante todo el año, ya que es sinónimo de reencuentros y de convivencia con familia y amigos con los que comparten toda una vida.

Por su parte, para los visitantes supone una oportunidad de conocer una nueva forma de alegrar los días de verano, de los que ya quedan menos, y apuntar una nueva visita indispensable para las próximas vacaciones.

No hay que olvidar, además, que esta celebración da a conocer un municipio que el resto del año, aunque no tenga Feria, no deja de ser un lugar esencial para visitar como parte de Córdoba.