Los ayuntamientos de Córdoba acumularon más de 85 millones de deuda el pasado año

Los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, incluido el de la capital, acumularon más de 85 millones de euros de deuda pública en el pasado ejercicio económico de 2019, según la información oficial divulgada recientemente por el Ministerio de Hacienda. El volumen se eleva a 94 millones de euros si se incluyen las cuentas de la Diputación. La estadística fiscaliza la liquidación del presupuesto de un total de 81 administraciones en la provincia, incluidas las entidades locales autónomas (ELA). Y, como es evidente, el Ayuntamiento de Córdoba capital lidera la estadística de máximos deudores, con 63,8 millones al cierre del pasado ejercicio económico.

Esto supone que el Consistorio de la capital acumuló en 2019 el 75% de toda la deuda pública de los municipios cordobeses. A continuación se situaron Palma del Río, con 5,3 millones, y Lucena, con 2,4 millones. Por encima del millón se encuentran todos los municipios de más de 20.000 habitantes: Puente Genil (1,6 millones), Montilla (1,8) y Priego de Córdoba (1,6). En este club de los grandes, la excepción es Cabra, con 242.000 euros de deuda pública. También por encima del millón estuvieron Baena (1,2 millones) y Fuente Palmera (1,3).

El informe deja datos anecdóticos, como los 218 euros de deuda del Ayuntamiento de Villaviciosa o los 5.500 de Montalbán. Son, en total, 43 los municipios que deben dinero. A la cola se encuentran, por ejemplo, Monturque (7.518 euros) o Alcaracejos (7.553 euros), mientras que otros tendrán más dificultades para cuadrar sus cuentas. Así, Almodóvar del Río debe 530.000 euros, La Carlota 755.000, Espejo 479.000 y Montoro, por citar otro, 474.000 euros.

Hacienda fiscaliza por primera vez un año completo de La Guijarrosa y Fuente Carreteros como municipios autónomos tras su segregación de Santaella y Fuente Palmera, respectivamente. El primero no presenta datos, mientras que la deuda en la colonia de la Vega del Guadalquivir es únicamente de 48 euros.

El punto positivo de la estadística lo ponen un conjunto de 12 ayuntamientos que cerraron 2019 con deuda cero. Entre estos, se encuentran los municipios más pequeños de la provincia, como Fuente La Lancha, Conquista, La Granjuela o Torrecampo. Aunque también hay localidades de población mediana que liquidaron el presupuesto con matrícula de honor, como es el caso de Aguilar de la Frontera.

Paradójicamente, la alcaldesa aguilarense, Carmen Flores (IU), explica que no es defensora de la deuda cero, al entender que eso significa que un ayuntamiento carece de proyectos de importancia para su municipio o que, sencillamente, no los está ejecutando. Flores concreta que en esta localidad de la Campiña Sur, de 13.500 habitantes, hace unos años se racionalizó la deuda, lo que explicaría los buenos resultados de sus cuentas en el ejercicio pasado. Y, por otra parte, lamenta que la institución procede de una época de parálisis que concluyó en las pasadas elecciones municipios, con una mayoría absoluta de la coalición de izquierdas. "Del anterior periodo no había ni un solo gran proyecto, ni en redacción ni empezado", recuerda.

En el último año, la actividad ha regresado, con la construcción de un teatro como infraestructura estrella en sustitución del antiguo Teatro Español. El Ayuntamiento también impulsa la construcción de alojamientos para mayores, ha empezado el adecentamiento de los accesos al municipio, prepara un plan especial para canalizar el arroyo del Nido y quiere poner en marcha nuevos trabajos en el cerro del Castillo. Así que, previsiblemente, la deuda cero del pasado ejercicio no volverá a repetirse en este 2020.

José Chaves (PSOE), el alcalde de Fuente La Lancha, el municipio de menos población de Córdoba con 355 vecinos, explica que no existe secreto como tal para acabar con deuda cero: “Se trata de saber aplicar los ingresos que tenemos, sin olvidar que nuestro presupuesto ronda los 600.000 euros, intentando siempre que no se quede ninguna obra o servicio por realizar para atender el bienestar de la población”. En suma, consiste en “buscar ese equilibrio necesario entre ingresos y gastos”.

En el año 2019, el Ayuntamiento de Fuente La Lancha reformó el colegio público Santa Catalina, mejoró el parque recreativo de la Ermita y compró los terrenos necesarios para la ampliación del cementerio, todo año “teniendo en cuenta que fue año electoral” y que “no se pudieron ejecutar las obras y mejora de servicios incluidos en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial del cuatrienio 2015-2019, que se intentarán dejar terminadas en éste”. Es el caso, precisamente, de la ampliación del cementerio municipal, “obra tan necesaria debido a la escasez de nichos en el mismo”, la reforma interior de la plaza de Sotomayor y Zúñiga, la principal del municipio, y la mejora de la zona de El Calvario.

El conjunto de los 12 ayuntamientos de Córdoba que liquidaron las cuentas de 2019 sin deuda es el siguiente: Aguilar de la Frontera, Conquista, Castil de Campos, Pedroche, Moriles, Montemayor, La Granjuela, Fuente La Lancha, El Viso, La Victoria, Valsequillo y Torrecampo. Entre los que no han aportado información, se encuentran Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Posadas, Santaella, Espiel, Fernán Núñez o La Rambla, hasta un total de 26 entidades locales.