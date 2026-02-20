Detenido un vecino de Baena por colgar a un perro de un puente

La Guardia Civil tuvo conocimiento, el pasado sábado día 5 de febrero, a través de una llamada telefónica recibida en el puesto principal de Baena, que al parecer un perro de raza mastín estaba colgado de un puente de la localidad, encontrándose el mismo aún con vida.

Inmediatamente, la Guardia Civil y la Policía Local de Baena se desplazaron al lugar y, tras comprobar lo denunciado, por parte de los agentes se procedió al rescate del animal aún con vida, teniendo que contar con la colaboración de un ciudadano, lo cual resultó dificultoso debido a la corriente del agua que discurría por debajo del puente.

Tras el rescate, se hizo cargo del animal una protectora de animales de la localidad, donde el mismo se encuentra recuperándose de las heridas tas ser asistido por los servicios veterinarios, no temiéndose por su vida.

El desarrollo de la investigación efectuada por la Guardia Civil en colaboración con la Policía local de Baena permitió identificar al presunto autor del hecho, que resultó ser un vecino de la localidad, quien fue detenido el pasado día 10 de febrero como presunto autor de un delito de maltrato animal. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

