Y el desdoble de la N-432, '¿pa' cuándo?'

De sobra conocido y utilizado ya el tema del verano de Jennifer López El Anillo Pa' Cuando. Una de esas frases que sirven para dejar en evidencia muchos aspectos y que se pueden derivar, también, al ámbito de las infraestructuras, donde la reina en Córdoba esta semana ha sido la N-432 y su conversión en autovía. Esa carretera nacional que une la provincia de Badajoz, atraviesa Córdoba y llega a Granada y que discurre a lo largo de 223 kilómetros.

Pues bien. La reivindicación de la conversión en autovía de la N-432 no es algo nuevo. Todos los grupos, sí todos los grupos con representación parlamentaria, han demandado al Gobierno de turno el desdoble de la carretera. Y en todos estos años, se ha dado un paso para adelante y, lamentablemente, dos pasos para atrás; vamos que lo más que se ha llegado a hacer ha sido un estudio informativo previo y otro de carácter ambiental. Pero para entender esta situación hay que remontarse, como poco, hasta octubre 2002. Por aquellos años el titular de la cartera de Fomento era el popular Francisco Álvarez Casos, quien llegó a decir -las hemerotecas están para algo- que rechazaba el desdoble por escasez de tráfico. Literalmente, que por esta carretera apenas pasaban 10.000 vehículos diarios. Comenzó entonces la batalla, en este caso, por parte del PSOE para reclamar la actuación. Moncloa cambió de inquilino, tras años intensos de reivindicaciones de las provincias implicadas, y llegó José Luis Ruiz Rodríguez Zapatero. En octubre de 2004 -consultar los archivos de un periódico llegar a ser demoledor por los resultados-, Fomento, que por aquel entonces estaba dirigido por Magdalena Álvarez, cifró la actuación en 1.361 millones de euros e incluso desde su departamento se llegó a afirmar que las obras comenzarían en 2008. Entre medias, tomó las riendas de la reivindicación el PP, por aquello de estar en la oposición y llegó a presentar una moción -en octubre de 2004- en la Diputación de Córdoba para la generación de empleo en el Guadiato que incluía los plazos para la conversión en autovía; sin embargo, el entonces vicepresidente de la institución provincial, Rafael Velasco, llegó a decir en aquella sesión plenaria lo siguiente: "Ustedes no pueden pedir plazos ahora, cuando en la época en la que estaban en el Gobierno, Fomento ni siquiera contemplaba el desdoble de la carretera". Declaraciones que 14 años después no suenan nuevas. Es decir, cuando se está en la posición se reivindica y cuando se está en el Gobierno o se actúa o se dice que se está trabajando en ello y se da algún que otro paso.

Mientras, el departamento de Álvarez llegó a licitar el estudio para la autovía N-432 de Espiel a Badajoz; aquello se anunció el 22 de marzo de 2005. El estudio se concluyó y hubo que esperar hasta diciembre de 2007 para que Fomento, en manos todavía de Álvarez, volviera a dar una cifra del coste de la conversión en autovía: ahora se elevaba a 1.674. Es decir, 313 millones de euros más en apenas tres años.

Y, así, hasta hoy. Con Rajoy en Moncloa volvieron las demandas y algún que otro dinero para retomar el estudio, pero en concreto, tampoco se hizo nada. En estos años, la carretera se ha cobrado demasiadas vidas. Han pasado varios gobiernos, popular y ahora socialista; las diputaciones de Córdoba, Granada, Jaén y Badajoz se unieron para exigir el proyecto; se han constituido plataformas; se han hecho protestas y cortes de la vía en las comarcas más afectadas, como la del Guadiato o la del Guadajoz. Los grupos parlamentarios han presentado iniciativas en la Cámara Baja para sacar adelante el proyecto. La penúltima, esta misma semana de la mano de la diputada socialista María Jesús Serrano en la Comisión de Fomento a través de una proposición no de ley. La propuesta, por primera vez, ha conseguido el apoyo de todos los grupos -PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PP- y literalmente lo que pide es retomar el proyecto de conversión en autovía, que es lo que se ha aprobado. Un anuncio que se hizo y en el que no faltaron reproches entre socialistas y populares por aquello del "y tú más" o "yo siempre he liderado la demanda y tú no has hecho nada". Y claro, los alcaldes la mar de contentos y también expectantes aguardan a que el proyecto sea una realidad de una vez por todas para no tener que escuchar fuera de temporada el hit "y la autovía, ¿pa' cuándo?".