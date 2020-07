Practicadas seis PCR por el positivo del párroco de Encinas Reales y Palenciana

El extenso círculo de relaciones colectivas asociadas al nuevo caso de coronavirus registrado en Encinas Reales ha despertado una particular inquietud y una progresiva preocupación entre varias poblaciones de la Subbética. El paciente es el párroco de la localidad, que a su vez es el encargado de la aldea de Vadofresno, administra el templo de San Miguel Arcángel, de Palenciana, y ejerce de capellán en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde permanece hospitalizado. En las horas posteriores a la ratificación de este contagio se han efectuado ya seis PCR a otros tantos “contactos directos”.

Su estado de salud es bueno y únicamente presenta ciertos síntomas provocados por la covid-19, por lo que su evolución es positiva. El sacerdote es uno de los cuatro infectados -el último- que figuran como ingresados en las estadísticas difundidas por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

La confirmación de su positivo, diagnosticado por una prueba PCR, se produjo este lunes, figurando en los indicadores oficiales de hoy martes. Fuentes del Obispado de Córdoba han ratificado a El Día el contagio del sacerdote y recuerdan que conservan una “comunicación permanente” con los sacerdotes de la diócesis.

Sin aludir expresamente a este ciudadano, el alcalde de Palenciana, Gonzalo Ariza (PSOE), manifestaba, a última hora de la tarde del lunes, en un vídeo dirigido a sus vecinos, que “una persona que tiene bastante contacto con nuestro municipio ha sido diagnosticado con covid-19”.

El regidor, reproduciendo las indicaciones de los profesionales sanitarios, solicitaba a quienes hayan entablado contacto “directo y estrecho” con el párroco que “restrinjan su movilidad, se aíslen y redacten un itinerario de los lugares donde han estado y las personas con las que han tenido contacto”. Emplazaba a los potenciales sospechosos a llamar inmediatamente al centro sanitario e incidía en la trascendencia de “extremar las precauciones” sociales, higiénicas y de seguridad.

"Siempre ha usado mascarilla y gel hidroalcohólico"

Ariza pondera “la agilidad” lograda, por la voluntad “de transparencia” y la implicación tanto del afectado como del Ayuntamiento, en comunicación recíproca, a fin de identificar a cinco personas de alto riesgo, aplicando el protocolo concreto de la Consejería de Salud y Familias. Estas personas, que componen “un cerco certero”, indica el alcalde, “son las que más relación han tenido” con el contagiado y, antes de las 12:00 de este martes, ya se habían sometido a la prueba PCR.

Hace solo una semana, el párroco ha presidido e intervenido en los actos en honor a la patrona de la localidad, la Virgen del Carmen, combinándose la celebración de eucaristías extraordinarias y otros acontecimientos como la presentación del cartel y de la presentadora de la felicitación oficial. Gonzalo Ariza resalta que el sacerdote “siempre” ha portado mascarilla y ha utilizado gel hidroalcohólico. No obstante, algunos vecinos del municipio han optado por recurrir a clínicas privadas para solicitar un diagnóstico PCR.

El Consistorio, como decisiones preventivas, ha determinado cerrar la piscina municipal y suspender otras iniciativas como la escuela y el cine de verano o una campaña de estímulo a los establecimientos hosteleros.

El alcalde de Encinas Reales lamenta la desinformación

Confiesa el primer edil socialista que “oficialmente nadie de la Junta me ha dicho nada, yo mismo me he puesto en contacto con el personal médico del centro de salud”. Una afirmación que comparte el alcalde de Encinas Reales, el también socialista Gabriel González Barco. Ante esta coyuntura, esta misma mañana ha remitido respectivas cartas, requiriendo información formal, al delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo; a la delegada territorial de Salud y Familias; María Jesús Botella, y a José Plata, gerente del distrito sanitario

González Barco asevera que “no nos ha llamado nadie, ni el propio interesado” y admite que, “desafortunadamente”, empezó a conocer de esta incidencia en grupos de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Apunta que el presbítero ha continuado “con su trabajo normal y corriente”, al menos, hasta este fin de semana, cuando ofició dos misas y un sepelio “bastante numeroso”. Admite que “es imposible de cuantificar” con cuántos conciudadanos “ha tenido contacto directo”. Por el momento, se ha efectuado una prueba PCR en su municipio.

En todo caso, aconseja a aquellos que adviertan algunos síntomas ligados al covid-19 “llamar al teléfono” habilitado en esta pandemia por la Junta y “cumplir escrupulosamente con las medidas sanitarias y las específicas que dictan las instituciones”.

Antes de este episodio, el Ayuntamiento de Encinas Reales ya había cancelado el programa de actividades organizado para este fin de semana en la pedanía de Vadofresno.