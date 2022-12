El 80% de los cordobeses reconocen que no hablan "nada" de inglés

Los idiomas son la gran asignatura pendiente de miles de personas. Y, pese a los esfuerzos del sistema educativo por mejorar el nivel de inglés, aún es absolutamente mayoritoria la población que asume que ni habla ni lee ni comprende un segundo idioma. En el caso concreto de Córdoba, el 80% de la población reconoce que no habla "nada" de inglés, según desvela este martes la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como complemento del Censo de 2021.

En España existen diez lenguas que se hablan bien, las más frecuentes el castellano (96%) y el catalán (14%), y más de la mitad de la población asume que habla bien una sola lengua (el 57%). Respecto a la lectura, la mitad declara leer bien una sola lengua y el 8,4%, tres. A la hora de escribir, el 28% asegura que se desenvuelve bien en dos lenguas, y el 2,7% dice entender bien cuatro o más.

En el caso concreto de Córdoba, el 81% de la población contesta que entiende una sola lengua, el 13% es bilingüe y apenas el 3,45% es políglota. Además, 1.384 personas, el 0,18% del total, confiesa que no entiende "nada" de castellano por haber nacido en algún país en el que se hablan otros idiomas.

Pero lo que más llama la atención de esta encuesta es el bajo nivel de conocimiento de inglés que sigue existiendo entre la población de Córdoba. De hecho, el 80% reconoce que no habla "nada" de este idioma, y el 92% también desconoce el francés. Entre los menores de 39 años, la proporción mejora un poco, aunque el 64% asume irremediablemnete que no es capaz de mantener una conversación en otro idioma que no sea el castellano.

En el conjunto de España, el 24% habla con dificultad o bien el inglés, por lo que el 76% no habla "nada" de este idioma, una proporción ligeramente inferior a la de la provincia de Córdoba. Por otro lado, el 17% de la población usa a veces, frecuentemente o siempre el inglés en el trabajo. Este porcentaje baja al 11% cuando se utiliza con amigos y al 7% cuando se está en familia.