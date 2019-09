Los concejales de Castro del Río expulsados del PSOE seguirán al “200%” en el tripartito

El tripartito que gobierna en Castro del Río no corre riesgo. Así lo ha asegurado el ya ex secretario local del PSOE en el municipio de la Campiña Este, Francisco García Recio, que es además uno de los tres ediles que acaban de ser expulsados del partido por mantener junto al PP a una independiente en la Alcaldía contraviniendo las directrices de la Secretaría Provincial.

García Recio, que es cuarto teniente de alcalde en el Consistorio castreño y responsable de Juventud, Deportes y Participación Ciudadana, ha manifestado a el Día que los tres exsocialistas seguirán en sus áreas “no al 100%, sino al 200%, durante todo el mandato” de la mano de la alcaldesa, María Ángeles Luque (Vecinos por el Llano y Castro, VpCL), quien arrebató el bastón de mando a IU pese a ser la fuerza que ganó las elecciones municipales.

Los otros dos expulsados son el segundo teniente de alcalde, Salvador Millán, responsable municipal de Agricultura, Festejos y Cultura, y Carmen María Gómez, concejala de Educación y Salud. En el anterior mandato, Gómez formó parte del cogobierno de la Diputación de Córdoba, donde llegó a ocupar la vicepresidencia del Patronato Provincial de Turismo.

García Recio ha defendido que “la gestión municipal no va a cambiar” y, en cuanto a su futuro político, ha explicado que mañana jueves el PSOE de Castro del Río ha convocado una asamblea donde los ediles darán su “versión de los hechos”. La Comisión de Ética y Garantías Federal del PSOE hizo público el martes la expulsión definitiva de los tres ediles al concluir que “actuaron en contra de las decisiones y acuerdos adoptados por los órganos competentes del partido al votar en la sesión de investidura a favor de la alcaldesa de VpCL y formar gobierno con dicha formación y con el PP”.

Carta a Pedro Sánchez en Facebook

La expulsión ha generado una gran controversia en el municipio. García Recio, de hecho, ha publicado en Facebook una carta dirigida al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que manifiesta que, pese a su expulsión, en Castro del Río “echarán el resto” para “obtener un resultado claro y rotundo que no deje el más mínimo resquicio para que tras el próximo 10-N se conforme un Gobierno estable y progresista en España”.

“La inmensa mayoría de socialistas de Castro no nos hemos podido equivocar a la hora de no apoyar para la Alcaldía al candidato que erre que erre planteaba IU. Con toda seguridad que los socialistas de Castro somos quienes mejor conocemos a la gente de nuestro pueblo, y no les podíamos fallar en algo tan importante”, manifiesta García Recio, militante desde 1982.

“El alcalde tenía que ser sí o sí quien por primera vez en toda la democracia había sido reprobado por toda la oposición castreña y apercibido por la Junta Electoral”, en referencia a José Luis Caravaca (IU), justifica el edil expulsado en su carta abierta. “En Castro estamos haciendo una buena labor y como bien dices nuestros aliados deben ser los dispuestos a construir un país mejor. Espero poder aportar mi granito de arena difundiendo las ideas del gran Pablo Iglesias”, se dirige a Sánchez.