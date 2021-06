El alumnado del colegio de El Guijo protagoniza una exposición fotográfica para reflexionar sobre la igualdad

El colegio de Infantil y Primaria Virgen de las Cruces de El Guijo ha inaugurado este miércoles una exposición fotográfica bajo el título Same Oportunities contra la violencia de género y contra el trabajo infantil.

El alumnado es el protagonista de la exposición, en la que salen simulando algunos de los trabajos que existen en la localidad, bien como ganaderos, herreros, administrativos, camareros, profesores, farmacéuticos, auxiliares de geriatría o gestionando un almacén de droguería. En cada fotografía, cada uno de los alumnos asume un rol de los empleos representados sin ninguna distinción por género.

La inauguración, que se ha realizado en la plaza de la Constitución, donde se podrá visitar en los próximos días, ha contado con un baile del alumnado en directo y la voz de uno de los profesores con la canción We are de the world, we are the children, que han podido disfrutar también algunos de los residentes de la residencia de mayores.

Esta supone la segunda exposición fotográfica que contra violencia de género y con un enfoque de igualdad realiza el alumnado del colegio Virgen de las Cruces.