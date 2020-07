Ciudadanos calcula unos 100 casos de acoso laboral en el Ayuntamiento de Lucena durante los últimos cinco años

Amenazas, insultos, chantajes y vejaciones a empleados públicos, por parte de superiores jerárquicos, en “casi todas” las áreas del Ayuntamiento de Lucena. Es la panorámica de “acoso laboral” que describe Ciudadanos, formación que estima un centenar de casos de hostigamiento a trabajadores en el último lustro.

Unos hechos “muy extendidos” en la administración local y cuyo soterramiento, “por miedo o condescendencia”, impele a esta formación política a presentar una moción plenaria que pretende elaborar un protocolo completo y drástico, que contenga formación y concienciación, contra estos comportamientos. La propuesta se someterá a debate en la sesión del martes, la primera presencial después del estado de alarma y que acontecerá, excepcionalmente, en el Palacio Erisana.

“Eres una inútil y tú no eres nadie”. “Las que os quedáis embarazadas por fecundación in vitro sois hijas del demonio”. “Eres débil y no tienes autoestima”. Son tres testimonios literales, proferidos por un trabajador del Consistorio a otro compañero de su departamento y revelados, sin señalar autoría, por el portavoz de Ciudadanos, Jesús López.

Son una decena los casos de esta tipología que han concluido en denuncia administrativa o judicial. Uno de ellos, instruido los tribunales ordinarios competentes y que afecta una “técnico muy valiosa”, a quien se le ha reconocido una incapacidad permanente, obtendrá pronto la pertinente sentencia. El concejal de Ciudadanos ha lamentado que el Ayuntamiento ha obviado cualquier actuación “contra el presunto acusador”, conservándole “los privilegios”, mientras persiste “haciendo de las suyas con otros trabajadores”. Simultáneamente, “a la trabajadora se le ha dado la espalda total”, ha lamentado López.

"Personas rotas y destrozadas por el dolor"

Al menos una sucesión de estos episodios humillantes ha sido probada en sede judicial. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba condenó al Ayuntamiento a indemnizar, con la cantidad de 30.000 euros, a un policía local que acusaba, por este delito, a sus mandos en el cuerpo de seguridad.

Esta partido defiende despedir “inmediatamente” al personal laboral cuya implicación en un acoso laboral se demuestre; instar a que ocurra lo propio con los contratados de empresas externas; y suspensión de tres años de empleo y sueldo –la más grave- a los funcionarios.

Ante esta “lacra social”, exponen desde Ciudadanos, “nos hemos encontrado mucha cobardía por parte de muchos políticos”, afeándoles a los representantes públicos, de las diferentes etapas, “que no hayan querido ensuciarse las manos”,

Personas “rotas”, destrozadas “por el dolor” y que han recibido el silencio como respuesta son las señales y cicatrices apreciadas por Ciudadanos a causa de estas conductas que han provocado en el Consistorio “la pérdida de profesionales muy buenos.

Ciudadanos ha detallado que el acoso laboral también reside en el abuso de la autoridad, en la negación de los reconocimientos debidos o en la invención de chismes y advierte de la concurrencia de amenazas sobre las víctimas a las que les intimidaban con el padecimiento de “consecuencias” si desvelaban los sucesos.