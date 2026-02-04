Catorce víctimas del accidente de trenes de Adamuz han presentado ya denuncia ante el Juzgado de Montoro

De manera paralela a la investigación técnica que determine las causas concretas del accidente de trenes de Adamuz del pasado 18 de enero, que ha dejado ya 46 fallecidos, avanza en el Juzgado número 2 de Montoro una instrucción que se prevé larga, tanto por la complejidad del procedimiento por el número de víctimas, personaciones y acusaciones.

Hasta el momento, el órgano judicial ha recibido un total de 14 denuncias de víctimas del siniestro, mientras que son siete las acusaciones populares que han solicitado su personación, algunas procedentes del ámbito de la ultraderecha, si bien su admisión aún no se ha resuelto, según han explicado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Manos Limpias, Liberum, Iustitia Europea y HazteOír

El pseudosindicato Manos Limpias fue el primero en solicitar la personación, incluso cuando el levantamiento de cadáveres aún no había terminado, con la finalidad de "determinar las posibles responsabilidades penales derivadas del fatal siniestro". Pidió analizar el estado de las vías, grabar en vídeo el estado de la infraestructura y custodiar los vagones afectados antes de restablecer el tráfico ferroviario.

Mientras, el colectivo Liberum ha denunciado por los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, señalando por ello a tres altos cargos de fomento como responsables.

Para el partido político Iustitia Europea, "existen indicios graves derivados del deterioro progresivo, profundo y conocido de varias líneas ferroviarias de alta velocidad, incluida la afectada por el siniestro". Entre las deficiencias denunciadas se encuentran irregularidades en la vía, baches, deformaciones del trazado y descompensaciones en la catenaria, cuya existencia habría sido advertida con meses de antelación por profesionales del propio sector ferroviario. Para la formación política, por tanto, "no estamos ante un hecho fortuito ni imprevisible, sino ante una tragedia evitable".

La organización ultracatólica HazteOír también está pendiente de que el juzgado dictamine la idoneidad de su personación. "Es imprescindible que se investigue hasta el final y se determinen todas las responsabilidades", insiste el colectivo, que esgrime que ha recibido "miles de mensajes y correos solicitándolo".

Pendientes de la incorporación de la jueza titular

Está previsto que las juezas titulares de las plazas 1 y 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), María del Carmen Blanque y Cristina Pastor, se incorporen a su destino el lunes 9 de febrero. A partir de ese momento, asumirán la investigación del accidente de trenes, cuyas diligencias previas ha asumido por el momento la jueza sustituta María del Carmen Troyano.

En concreto, era la plaza 2, en funciones de guardia, la que instruye la causa, aunque contará con el apoyo de la plaza 1, tal y como en su momento explicó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

Juzgados de Montoro. / Tomás Coronado

Mientras, la Fiscalía Provincial de Córdoba ha creado un grupo de trabajo para investigar las causas del accidente de Adamuz. Una de sus primeras decisiones ha sido solicitar al juzgado que acuerde la práctica de diligencia de informe pericial a efectos de determinar las causas del accidente ferroviario. Desde el Ministerio Público proponen que se designen como peritos a ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, "sin perjuicio de que, si del resultado de las actuaciones que se practiquen o de las propias pericias, sea necesaria la designación complementaria de otros peritos técnicos en campos más precisos".

Igualmente, la Fiscalía ha pedido al tribunal de instancia que las cajas negras de los dos trenes del suceso se abran ante las juezas que llevan la investigación. El juzgado se tendrá que pronunciar ahora sobre dicha petición.

2.500 fotografías de la zona cero en el informe preliminar

El primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la zona cero, así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

Trabajos en las vías del tren a su paso por Adamuz / Salas | Efe

La Guardia Civil, además, ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes. También se da cuenta a la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo 18 a las 19:45, cuando descarriló y terminó impactando con el tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas también en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, dado que son un elemento clave tanto para la investigación judicial como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.