Los empresarios de Peñarroya-Pueblonuevo marchan en caravana para exigir "ayudas reales"

Unos 80 vehículos han participado en la caravana reivindicativa organizada por la Asociación de Empresarios de Peñarroya-Pueblonuevo (Asempe) para denunciar la "preocupante, decepcionante y desesperada situación de las empresas ante el constante golpeo a las que están siendo sometidas durante la pandemia". Así lo ha advertido el presidente de Asempe, Clemente Molina, quien ha incidido en que el sector necesita "ayudas directas e indemnizaciones reales para poder frenar el inminente cierre de muchos negocios".

"Nuestros vecinos siguen luchando por que llevan invirtiendo en su negocio 10, 20 ó 30 años. Es su vida, su sueño y no quieren permitir que esto caiga", ha avisado Molina.

Pero la situación actual es "insostenible". "Todas las empresas son esenciales, están adaptadas, cumplen con la normativa de seguridad y protección, necesitan trabajar, necesitan hacerlo ya. Si no se ayuda de verdad a las empresas, no van a poder mantener los puestos de trabajo, no van a poder sobrevivir", ha advertido.

El presidente de la patronal ha insistido en que los empresarios y autónomos "tienen el derecho a trabajar por su futuro, por el de sus familias y por el de sus hijos".

La caravana inició su marcha a las 10:00 del martes desde los aparcamientos de la explanada de la Casa de la Juventud y la estación de autobuses, para iniciar un recorrido por la plaza Santa Bárbara, la avenida José Simón de Lillo, Peñas Rojas, Farola de Peñarroya, ronda de la Paz, avenidas de Extremadura y Andalucía, Los Cuarteles y calle Sol.