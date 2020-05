La cacerolada en Pozoblanco contra Pedro Sánchez se queda en apenas nada

La convocatoria de una cacerolada en Pozoblanco pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez por declarar el estado de alarma y menoscabar la democracia de España por la crisis del coronavirus, puede catalogarse de fracaso, al haber estado presentes tan sólo cuatro personas, en una población de más de 17.000 habitantes.

Con la plaza Cronista Sepúlveda de la localidad Pozoalbense como punto de encuentro, las redes sociales no han conseguido el efecto llamada popular que habitualmente tienen.

Y es que lo que comenzó siendo una llamada a la ciudadanía a través de Whatsapp con una imagen donde el encabezado eran las siglas de Vox de Pozoblanco y Los Pedroches, se convirtió en noche de este martes 19 de mayo en un Paseo por España, rectificación que se adujo a un error deslizado, al entender que tal convocatoria podía tornarse en ilegal al estar declarado el estado de alarma.

Tan solo cuatro personas acudieron a la llamada, que con sus cacerolas y banderas de España partiendo de la plaza Cronista Sepúlveda, frente al Ayuntamiento, hacia la calle Mayor. Alguna bocina los secundó, pero nada más.

De hecho, antes del comienzo, una patrulla de la Guardia Civil les advirtió que si no querían incurrir en falta debían estar en movimiento para simular el paseo, ya que no están permitidas las concentraciones. Y así lo hicieron, aunque no consiguieron sumar más personas al paseo por España, mientras se escuchaba el grito de “Sánchez, dimisión”.