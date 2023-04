Presentadas las bases del Premio Internacional de Poesía Juan Rejano de Puente Genil

El Ayuntamiento de Puente Genil, la Fundación Juan Rejano y la Asociación Cultural Poética han convocado el V Premio Internacional de Poesía Juan Rejano-Puente Genil, certamen dotado con 3.000 euros cuyo cartel y bases han sido presentados por el alcalde, Esteban Morales; la concejala de Cultura, Eva Torres, y los miembros de la asociación, Antonio Roa y Víctor Almeda, autor del cartel.

En su intervención, Morales destacó el compromiso del Ayuntamiento a la hora de vincular el nombre de Puente Genil con el de Juan Rejano, algo que calificó como “una obligación”. “Además, se está dando la posibilidad de que, a través de los versos de Rejano, se le rinda homenaje por todo el mundo como una persona importante de la poesía a nivel internacional”, dijo el alcalde, quien también apuntó el hecho de que el premio va teniendo cada vez un mayor renombre a nivel nacional, siendo “el mayor homenaje que podemos hacerle a Juan Rejano”.

En la misma línea, Antonio Roa dijo que con este galardón “pretendemos dar más visibilidad a Juan Rejano, haciendo al mismo tiempo que su memoria esté más viva”. Roa explicó que el objetivo de la entidad que preside es seguir promoviendo acciones encaminadas a difundir la obra de Rejano, y avanzó que de cara al año que viene se ha alcanzado un compromiso con la Revista Litoral para que pueda ver la luz una antología de documentos inéditos del poeta pontanés.

Por último, Víctor Almeda señaló que el cartel anunciador del premio está inspirado en la obra La esfinge mestiza, que rememora una ascensión a una pirámide azteca. “Toda elevación significa ir elevándonos de la tierra y entrar en otra dimensión, y lo que he pretendido con el cartel ha sido plasmar la búsqueda o el motivo de ese ascenso”, afirmó.

Al igual que en ediciones anteriores, podrán concurrir al premio los escritores de cualquier país mayores de 18 años, siempre que la obra presentada esté escrita en español, publicándose la ganadora por la editorial Pre-Textos “que se encargará de su distribución y comercialización”. El autor recibirá 25 ejemplares de la obra impresa que, junto con la asignación económica del premio, cubrirán todos los derechos de la primera edición que como autor pudieran corresponderle. Cualquier futura reedición será acordada entre el autor y la editorial, según convengan ambas partes. En todas las ediciones posteriores que pudieran hacerse de la obra figurará obligatoriamente y en lugar bien visible, cubierta o portadilla, que la obra ha obtenido el V Premio Internacional de Poesía Juan Rejano-Puente Genil.

Cada poeta podrá presentar una sola obra original de temática y técnica libres, inédita y no premiada en ningún otro concurso, con una extensión mínima de 500 líneas, tanto si son en verso como en prosa poética. Se entenderá como inédita aquella obra que no haya sido reproducida total ni parcialmente en ningún tipo de soporte, tanto gráfico como digital. En cualquier caso, toda obra que resulte premiada con anterioridad en otro concurso, así como aquellas que no superen los controles de publicación online, quedarán automáticamente descalificadas.

El plazo de presentación de originales finalizará el día 14 de julio y el fallo de jurado se hará público ese mismo mes, si bien "el premio podrá ser declarado desierto y no se concederán accésit ni premios ex aequo, estando prevista la entrega del galardón a finales de octubre dentro de los actos programados en el X Encuentro de Poesía.