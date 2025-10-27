Azul y con fuerte olor a amonio: Puente Genil declara no apta para el consumo humano el agua de la aldea de Los Arenales

El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la empresa municipal Egemasa y en colaboración con Emproacsa, Aguas de Córdoba, está tratando de determinar el origen de un problema relacionado con el suministro de agua en la aldea de Los Arenales, y que ha motivado que la misma haya sido declarada como no apta para el consumo humano.

Hace unos días los vecinos de la pedanía, en la que residen unas 270 personas, comenzaron a advertir que el agua salía con un color azulado que desprendía un fuerte olor a amonio, razón por la cual dieron la voz de alarma tanto a los técnicos como a las autoridades competentes. En este sentido, y ante las quejas en redes sociales, el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha informado que desde hace más de una semana se está investigando la raíz del problema, precisando que se está trabajando de forma conjunta por parte de las dos empresas.

“Se han practicado analíticas y se va a acometer con urgencia la limpieza integral del depósito de Los Arenales, donde parece residir el problema, ya que la calidad del agua del pozo no presenta ese color ni contaminación de amonio”, ha indicado Velasco, quien ha mostrado su deseo de que este problema quede resuelto a lo largo de la presente semana, añadiendo que, mientras que se procede a la resolución de la incidencia, “el Ayuntamiento ha declarado el agua no apta para el consumo humano en la aldea”.

En paralelo, los vecinos de Los Arenales también han denunciado el retraso en el proyecto de abastecimiento de agua potable a la aldea, a unos cinco kilómetros del casco urbano de Puente Genil, una situación que se está prolongando en el tiempo pese a los compromisos políticos de estos años anteriores y los problemas de falta de suministro que se producen especialmente durante las noches de los meses de verano, época del año en la que población de la pedanía se incrementa notablemente.

Ante esta situación, el alcalde ha aclarado que para ejecutar la acometida de agua potable a Los Arenales se tiene que redactar y aprobar un Plan de Adecuación Ambiental, en el que se está trabajando desde la oficina de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento. “Es un trámite lento y difícil, pero esperamos que pueda resolverse a lo largo de 2026, y así después ejecutar la inversión de la acometida de agua”, ha asegurado.