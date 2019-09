Metrotren ¡Ya! critica que Sierra Luque "tergiversa las palabras" de la asociación respecto al cercanías

El presidente de la plataforma Metrotren ¡Ya!, Israel Ortega, ha realizado un comunicado en el que afirma que la alcaldesa de Almodovar del río, Sierra Luque, "tergiversa las palabras de nuestro comunicado" y atribuye a Ortega palabras que no ha dicho. El presidente ha aclarado que la plataforma sigue "creyendo y apostando por el proyecto del Metrotrén".

Ortega ha matizado que "si bien no hemos conseguido muchos de nuestros objetivos, sí se están prestando servicio actualmente desde Villarrubia y Alcolea, mientras que la Plataforma No pases de mí no ha conseguido ninguno de los suyos debido a sus planteamientos maximalistas y excluyentes".

De hecho, ha reiterado que confían en que sus pretensiones acaben cumpliéndose, y ha añadido que "el Metrotrén, un servicio de Cercanías de ámbito municipal, es un proyecto útil por sí mismo y su vez compatible con ser ampliado al resto de la provincia".

Mientras tanto, "proponemos que a corto plazo se pongan más paradas en el tren de media distancia Jaén – Córdoba – Sevilla, como podrían ser en Almodovar del río, Montoro o El Carpio".