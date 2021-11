La nueva tienda de Mercadona en Palma del Río apuesta por el medio ambiente

El centro también cuenta con la implantación de la Estrategia 6.25 de Mercadona, con la que se persigue un triple objetivo hasta 2025: reducir un 25% el plástico en su marca propia , que todos los envases sean reciclables y reciclar todo el residuo plástico que su actividad genera. Para ello, Mercadona está llevando a cabo seis acciones concretas, alguna de ellas ya completadas, como la eliminación de la bolsa de plástico de un solo uso en todas las secciones sustituyéndolas por compostables, así como la eliminación de los desechables de plástico de un solo uso. Además y de aquí al 2025, la compañía se compromete a disminuir el uso de plástico de sus envases eliminando el que no añada valor, sustituyéndolo por otros materiales e incorporando plástico reciclado.

‘Listo para comer’ como novedad

La nueva tienda de Palma del Río incorpora la nueva sección Listo para Comer, que cuenta con distintos platos que se sirven en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel. En Mercadona, por observación, preguntando o bien porque lo decían los clientes y los trabajadores, se detectó que existía una necesidad que no se estaba cubriendo. Los “jefes” (clientes) pedían platos con productos frescos y preparados, para esos momentos determinados que no les apetecía cocinar. Por tanto, en 2017 se empezó a trabajar en el proyecto Listo para Comer y se construyó un Centro de Coinnovación ubicado en la tienda de Burjassot (Valencia), donde se mantuvieron sesiones de trabajo con los clientes, aproximadamente 800 personas, se cocinó con ellos y se probaron multitud de recetas tradicionales, desarrollando nuevos platos, etc. Partiendo de sus sugerencias, ideas y necesidades concretas, se elaboró el surtido actual, el cual sigue en continua mejora, ya que la compañía sigue actualmente trabajando en los platos para garantizar una calidad y servicio excelente.