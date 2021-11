La ampliación de la margen derecha del Genil-Cabra tendrá que esperar

La ampliación de la margen derecha del Genil-Cabra no está contemplada en la revisión del Plan Hidrológico. Al menos es lo que ha puesto de manifiesto el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, que ha asistido a la jornada de participación pública del Proyecto de Propuesta de Revisión del Plan Hidrológico celebrada en Córdoba, donde ha reconocido "no hay lugar a hectáreas que no están planificadas".

Los regantes e incluso el Parlamento andaluz han solicitado esta ampliación a través de una proposición no de ley presentada por el PP. Esto implicaría la puesta en riego de 5.530 hectáreas repartidas entre los municipios de Aguilar de la Frontera, Moriles y Puente Genil, tras la licitación y ejecución inmediata y urgente del proyecto titulado Actuaciones para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos en el Embalse de Cordobilla, ubicado en el término municipal de Puente Genil por parte de la CHG y del Ministerio de Transición Ecológica.

Sin embargo, se trata de un proyecto que por el momento no se va a desarrollar, ya que desde la CHG esperan a recibir y analizar todas las alegaciones que se presenta al Plan Hidrológico. No obstante, Páez ha reiterado que "esa margen derecha no está planificada".