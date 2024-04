Los tres amigos de Montalbán que triunfan en TikTok: “Hablamos muy basto, pero no lo intentamos maquillar”

Nunca antes se había celebrado tanto un disparo al larguero como ahora mismo. Es el preludio a un facto: soltar una opinión deportiva sin importar lo arriesgada que pueda sonar. Por ejemplo, "Mbappé no se merece venir al Madrid después de todos los negocios que han hecho". Esta simple mecánica que parece sacada de un brainstorming de la redacción del Chiringuito ha convertido a tres chavales de Montalbán (Córdoba) en la última moda nacional en TikTok. Sólo en la última semana acumulan más de 921.000 visualizaciones, cuentan a este periódico. "Casi un millón", subrayan, con una mezcla de incredulidad y de ilusión.

Los Colgaos es la llana historia de tres amigos –José, Juan Antonio y Antón– de Montalbán, un pueblo de poco más de 4.000 habitantes, que hace un año crearon un grupo de WhatsApp "para echar unas tardes de FIFA" y cuyo nombre reinvirtieron en una nueva cuenta de TikTok para subir vídeos de fútbol sin otra pretensión que "entretenerse", "porque nos gusta”, "por el cachondeo" o "para distraernos", explican a través de una videollamada.

En apenas un mes han logrado que algunos de los streamers más seguidos del panorama español y latinoamericano reaccionen o compartan sus vídeos, como DJ Mario o illoJuan (nombrado mejor streamer del año 2023). "Todavía me choca cuando me paran por la calle y me dicen: os he visto en TikTok. Hasta el punto de que gente más adulta nos pide hacerse fotos", responde Juan Antonio.

El boom de la noche a la mañana llegó, sin embargo, por X (antes Twitter). Un usuario conocido (JuandeDios) los compartió y, a las pocas horas, el móvil de José empezó a "petarse" de mensajes y llamadas de amigos y familiares, recuerda. Enfrentarse a la repercusión de las redes, a pesar de su juventud, no les asusta porque "subimos cosas sin molestar a nadie", resuelven los tres juntos.

Según Los Colgaos, la clave de su éxito en TikTok está siendo el "humor" y la "normalidad" de sus vídeos. "Nosotros hablamos muy basto", reconocen sobre su acento montalbeño, "pero no lo intentamos maquillar". Aunque varias respuestas se burlan de su jejeo (o heheo), ellos se quedan con el vaso medio lleno: "Todos los días nos llegan mensajes positivos para que no nos dejemos influenciar por esos comentarios". Juan Antonio sube la apuesta: "ser andaluz es más que cualquier otra cosa".

"Ojalá colaborar con el Córdoba CF"

De Los Colgaos, a diferencia de la mayoría de los creadores de contenido, no se desprende la desesperación por monetizar cada video, cada palabra o cada chut al balón. Al menos no de momento. "Nos da igual. Tenemos ilusión y ganas de hacer vídeos. Los grandes creadores de contenido han empezado así".

Pero más tarde o más temprano, si los números y el cariño de la audiencia sigue así, no tardarán en llegar las marcas de ropa deportiva o clubes de fútbol a interesarse por Los Colgaos. "Ojalá colaborar con el Córdoba CF", hacen destacar de primeras su sentimiento blanquiverde. "Un reto con Casitas (Antonio Casas), que es de La Rambla, estaría bien", proponen.

De momento, los tres miembros compaginan sus responsabilidades con hacer vídeos los lunes y miércoles por la tarde, en la pista de fútbol sala de la escuela Nuevo Calvario de Montalbán, aunque cada vez se lo pongan más difícil: "Cuando llegamos a las porterías están los niños chicos del pueblo", que han sacado ahora "tres o cuatro cuentas para hacer vídeos como los nuestros". Pero, lejos de rencores, "prefiero que sirva para que los niños no dejen de hacer deporte por quedarse en casa jugando con tecnologías", sentencia Juan Antonio.

El futuro de Los Colgaos es un folio en blanco por más que ahora tengan licencia para soñar y puedan fijar la mirada en referentes más altos, que han llegado a colaborar con jugadores del Real Madrid haciendo vídeos de fútbol. En esto, su entorno más cercano es el primero que les pone los pies en la tierra: "Claro que me lo han dicho. De aquí a una semana la vida puede dar mil vueltas", confiesa José.