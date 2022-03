La alcaldesa de Villanueva de Córdoba acusa al Gobierno de dar una respuesta sesgada e insensible sobre la estación del AVE

La alcaldesa de Villanueva de Córdoba, Dolores Sánchez, ha lamentado la respuesta que el Gobierno central ha dado al diputado del Partido Popular Andrés Lorite, en referencia a la estación del AVE Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, porque “es sesgada y no tiene en cuenta las circunstancias de los dos últimos años y del drástico recorte de trenes que se ha producido”.

El Gobierno aduce falta de demanda para no hacer que paren más trenes en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, indicando que se ha reducido un 57% desde 2019, y que en la actualidad son 28 trenes semanales los que realizan parada (14 por sentido), o lo que es lo mismo, dos trenes diarios por sentido.

Según la alcaldesa, “lo que no explica el gobierno es que durante 2020 la circulación se redujo a 14 trenes semanales en total, o sea, uno por sentido cada día, debido a la pandemia y la reducción de la movilidad, por lo que la demanda no podía existir al no haber ni movilidad ni trenes”. Además, añade la alcaldesa, “las circulaciones que se suprimieron fueron las más demandadas, como son la primera y la última del día".

“Durante 2021 pusieron una nueva circulación por sentido y día a media mañana, la cual es beneficiosa para quien nos visita, pero no es útil para los ciudadanos de nuestro pueblo y comarca, los cuales no llegan a tiempo a trabajos u otros servicios en la capital. ¿Es esta la forma con la que pretenden luchar contra la despoblación? La falta de sensibilidad hacia las demandas ciudadanas es patente, y sin buenas comunicaciones no se puede fijar la población”, ha continuado al primera edil de Villanueva de Córdoba.

Sánchez ha expresado que “exigimos que se nos escuche, y que vuelvan los trenes que había antes de la pandemia, a primera hora de la mañana y a última del día, ahora que se ha recuperado la movilidad. Además de incrementarse otros servicios en horas vacías, como es la vuelta hacia nuestra estación sobre las 15:00, que sería el servicio más demandado junto al de primera hora”.

“Deberían declarar obligación de servicio público el tramo desde nuestra estación a Córdoba, al igual que existe entre Zaragoza y Calatayud, o entre Requena y Valencia o Figueras-Gerona-Barcelona, o Barcelona y Lérida, para así tener los mismos beneficios y precios competentes para estos desplazamientos. ¿Somos ciudadanos de inferior categoría que aragoneses, valencianos y catalanes? Que no nos engañen más con datos sesgados que no atienden a la realidad. Para ellos es muy fácil gobernar sin ver la realidad diaria de nuestros pueblos, a pesar de que se les llena la boca de lucha contra la despoblación y de apoyo al mundo rural”, ha continuado la alcaldesa jarota.

En este sentido, Sánchez ha realizado un llamamiento a la sensibilidad del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para que se reactiven servicios y que se desarrolle un plan de paradas acorde con las necesidades de la estación. “Cuando la estación ha tenido trenes y horarios lógicos, ha habido un importante número de usuarios”, ha insistido.

La alcaldesa ha explicado que ha remitido en los dos últimos años seis cartas al Ministerio reclamando más trenes y horarios prácticos. En la última de estas comunicaciones, del pasado 22 de febrero y dirigida a la ministra, Raquel Sánchez, se hace referencia a la insuficiencia del servicio y a la necesidad de tener una reunión contra esta situación de agravio, que mantiene a la comarca de Los Pedroches en una situación claramente desfavorecida”. Dolores Sánchez demanda en la misma misiva “soluciones” ante las peticiones que demandan los ciudadanos.