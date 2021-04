La alcaldesa de Palma del Río reclama a la Junta que abra ya el nuevo hospital

La alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, ha pedido a la Junta de Andalucía que abra ya el nuevo hospital de la localidad del que además ha aseverado que "no va a ser un centro de alta resolución de especialidades, sino un hospital, tal y como se convenió en 2010".

En ese sentido, ha señalado que "si Palma tiene grandes proyectos, uno de ellos es sin lugar a dudas el hospital, en el que se viene trabajando desde la década pasada".

La alcaldesa ha recordado el convenio firmado en 2010 entre el Ayuntamiento y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través del cual el Consistorio se comprometió a poner a disposición de la Administración autonómica tres hectáreas de suelo "con mucho esfuerzo, para lo cual capitalizó un plan parcial y adquirió suelo por valor de 1,5 millones de euros, además de trasladar una tubería que atravesaba los terrenos".

Con todo ello, el Ayuntamiento invirtió 1,7 millones de euros, mientras que la Junta de Andalucía licitó la redacción del proyecto por valor de un millón de euros, que más tarde, en 2015 incluyó en el programa operativo Feder Andalucía 2014-2020, de forma que el 80% del nuevo equipamiento sanitario está financiado mediante fondos europeos, según ha recordado Caro de la Barrera.

Así, ha resaltado que "la Junta y el Ayuntamiento han estado trabajando conjuntamente y el hospital tiene que abrirse ya; Es necesario tenerlo abierto, precisamente en esta situación de pandemia" porque "tenemos que atender las necesidades sanitarias de los palmeños y palmeñas y de toda la comarca, que es para lo que fue diseñado".

Además, la alcaldesa ha incidido en que "también es importante porque el hospital es un motor de desarrollo económico que dará empleo directo e indirecto, y hará que la economía de Palma del Río crezca". "Junto con la ITV, le dará centralidad a esta ciudad que no tiene autovía ni parada de AVE", ha recalcado.

Por otro lado, ha aseverado que "tiene que abrirse como hospital; esto no va a ser un centro de alta resolución de especialidades sino un hospital, tal y como se convenió en 2010, y ahora no puede dejar de serlo". Al respecto, ha incidido en que el plan funcional recoge 20 habitaciones, dos quirófanos y más de 14 especialidades. "No podemos caer en el engaño; los palmeños se merecen que el hospital se abra ya; tiene que ser equipado y para eso Europa puso 20 millones de euros, para la construcción y el equipamiento".

La alcaldesa ha pedido al consejero de Salud "que aligere lo máximo posible el equipamiento del hospital y la contratación de personal". En esa línea, le pide que "venga a Palma y que no mande a nadie, porque cuando el anterior gobierno de la Junta de Andalucía venía a Palma, venían los consejeros, los presidentes… y le pedimos que ya lo equipe y lo dote de personal, porque es dar atención sanitaria de proximidad y de calidad". "Cooperemos, actuemos y respondamos a los ciudadanos y ciudadanas abriendo este hospital lo antes posible", ha añadido.

Sobre la cuestión del suministro eléctrico, la primera edil ha explicado que "la subestación está en marcha pero aún no ha sido construida". Por ello, el Consistorio en 2020 inició el expediente para las obras de acometida, estando a la espera de que la Junta de Andalucía comunique a Endesa la forma de realizar las canalizaciones, una vez que se ha producido en 2021 el cambio de normativa.