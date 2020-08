El alcalde de Montalbán: "Está en nuestra mano que no nos confinen"

El alcalde de Montalbán, Miguel Ruz (IU), ha hecho un llamamiento contundente a sus vecinos: "Está en nuestra mano que no nos confinen", les ha dicho. La localidad de la Campiña Sur acumula este miércoles un total de 151 casos activos de covid-19, el índice más elevado de toda Andalucía. "Si hemos dado ejemplo en España entera para frenar este brote con un confinamiento voluntario, tenemos que dar ejemplo en no dormirnos y no relajarnos. Hay que cumplir y hacer cumplir las normas", ha subrayado el regidor, quien ha aconsejado el uso de la mascarilla incluso en el interior de las viviendas.

Y es que en los últimos días, ha explicado, se han producido algunas infecciones en el ámbito doméstico entre distintos integrantes de la misma familia debido a que el encierro voluntario empieza a pesar entre quienes cumplen la cuarentena. "No vale con no salir a la calle. Tenemos que tener mucho cuidado con la relajación dentro de nuestras viviendas porque en estos últimos días se han producido contagios que nada tienen que ver con bares, vacaciones o viajes. De puertas para adentro también se pueden provocar problemas", ha explicado Ruz durante una comparecencia televisada. En la situación actual, en todo caso, ha insistido en que Salud no contempla el cierre de la localidad.

Entre otros motivos, porque los datos "empiezan a mejorar considerablemente". Y porque, como aspecto positivo, la "inmensa mayoría" son casos asintomáticos o con dolencias muy leves, a excepción de cuatro vecinos que se mantienen hospitalizados "sin revestir gravedad".

Precisamente este miércoles, cumplen los 14 días de cuarentena las primeras personas que se encerraron en sus viviendas tras detectarse los positivos. El responsable municipal ha informado de que la Consejería de Salud se está planteando la posibilidad de un "cribado masivo" con test tanto en Montalbán como en el cercano municipio de La Rambla, que ya acumula 105 casos. Y ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar el personal en el centro de salud rambleño para "responder de manera más ágil" a la emergencia sanitaria, una medida que "no es caprichosa" para una población de 13.000 habitantes. Hasta el momento, se han realizado en torno a 1.500 PCR a vecinos de Montalbán.

Sobre la incógnita de la vuelta al colegio en septiembre, ha explicado que el equipo directivo del centro de educación Infantil y Primaria Monte Albo será el que "valorará" si las clases empiezan el día 10, como en el conjunto de Andalucía, o se retrasan "varios días" hasta que la situación esté totalmente controlada. Todo dependerá de la evolución de los próximos días y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

En cuanto a los motivos que han disparado el virus en la localidad, ha explicado que el SARS-CoV-2 ha entrado por varias vías, como "gente que ha viajado" y otra que "ha llegado de fuera". Eso sí, ha insistido en que sus conciudadanos no lo han hecho "ni mejor ni peor que nadie". "Hemos hecho vida normal", ha recalcado Ruz, quien ha achacado el foco a una "mala fortuna". En la última semana, han dado negativo 55 personas de la plantilla del Ayuntamiento y de distintos programas de empleo.