La agente más especial de Hornachuelos

Hornachuelos cuenta con una vecina muy especial. Se llama Dakota, tiene 6 años y es Policía Local. Pero no es una agente cualquiera, es la única componente de la Unidad Canina de Hornachuelos.

Esta localidad es una de las pocas que en la comarca cuentan con este servicio, quizás uno de los más desconocidos para los vecinos, a pesar de ser un importante función la que presta para la localidad y una de las mejores armas de los agentes en la lucha contra la droga.

Dakota trabaja en prevención, concretamente en controles de menudeo en el municipio y principalmente en controles en ferias y fiestas.

Dakota es un pastor alemán hembra, vive en la casa del agente Gustavo Fernández, su instructor y su compañero de trabajo, es su guía. Aunque para Dakota, es su amigo y su compañero de vida. Y es que la relación de confianza entre agente humano y canino es imprescindible para el buen desarrollo del trabajo. Tal y como el agente humano defiende, ese vínculo se consigue viviendo y trabajando juntos en el día a día. El entrenamiento es diario, discurre entre una y dos horas, y en el mismo se incide en la obediencia y conocimiento del medio y sus componentes.

Dakota, al igual que otros perros policías, sociabiliza mucho con personas y animales, para evitar cualquier tipo de miedo que pueda aparecer en acto de servicio y que de esta manera, el trabajo sea óptimo. Puede participar en hasta cuatro controles a la semana, aunque hay otras semanas o meses que tiene menos trabajo.

La agente especial se encarga de marcar donde está la sustancia que se busca, y esto lo hace gracias al juego, ya que para este tipo de animal su trabajo es así como un juego. Dakota concretamente tiene como recompensa un mordedor y es lo que espera ansiosa tras hacer su trabajo.

Según Gustavo, "la perra no falla, si hay sustancia la encuentra y lo marca, incluso aunque esa sustancia ya no esté en el lugar, sino que haya estado recientemente. Esto también es importante, porque no sólo se trabaja en la incautación, si no que se acaba conociendo a quienes trapichean”.

No sólo requiere de entrenamiento la perra, sino también su guía. Esta formación es de varios meses y se trabaja con el animal con el que posteriormente se patrullará en la calle. Y es que cada perro debe trabajar con su guía para que los resultados sean los mejores. De ahí, que cada vez que un perro termina su vida laboral, el nuevo can debe volver a entrenar con su guía. Hasta 12 años puede estar en activo un agente canino, dependerá de sus condiciones y de cómo vaya envejeciendo. En el caso de Dakota, lleva en activa desde 2015 y se encuentra en plena forma.