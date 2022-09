Los aceites de la DOP Priego de Córdoba reciben siete nuevos premios en Turquía

Los aceites de oliva virgen extra (AOVE) de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Priego de Córdoba siguen cosechando premios alrededor del mundo. Ahora añaden a su palmarés siete galardones recientemente recibidos en el Anatolian IOOC, el primer concurso internacional que se celebra en las antiguas tierras de Anatolia, en Turquía, una geografía única donde se encuentran religiones e idiomas.

En todas las épocas de la historia, las aceitunas son conocidas, recolectadas y procesadas en estas tierras, en las que se construyen las almazaras más antiguas del mundo, ha recordado el Consejo Regulador.

El objetivo del certamen es de sensibilizar sobre el AOVE de calidad, explicar los beneficios saludables a los consumidores y su importancia en la dieta mediterránea, además de premiar a las marcas merecedoras, participantes en el concurso.

En concreto, cuatro firmas de la DOP Priego de Córdoba se han alzado con un total de siete reconocimientos. En concreto, El Empiedro, de Olivarera La Purísima, ha recibido la Medalla de Oro en categoría monovarietal y además el Best in Class en la categoría monovarietal. Parqueoliva Serie Oro, de Almazaras de la Subbética, también ha sido reconocido con la Medalla de Oro en categoría blend y Best in Class en la categoría blend. Rincón de la Subbética, de Almazaras de la Subbética, se ha alzado con la Medalla de Oro y Best in Class en categoría monovarietal. Por último, Señorío de Vizcántar, de Aceites Vizcántar, llega condecorado con una Medalla de Oro en categoría blend.