Villafranca de Córdoba estrena la calle Alcolea tras su remodelación integral

La Diputación de Córdoba ha entregado las obras de Villafranca referentes tanto a su plan movilidad para la reordenación, diseño urbano y promoción de la movilidad peatonal en la calle Alcolea y plaza de Andalucía -cuyo importe ha ascendido a 783.243 euros- como a la sustitución de las luminarias a led, por importe de 204.208 euros; ambas actuaciones incluidas en el marco del programa de ayudas para proyectos singulares de Economía Baja en Carbono para entidades locales, el Programa operativo Feder Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.

Así lo ha señalado el delegado de Asistencia Económica con los Municipios y Mancomunidades de la Diputación de Córdoba, Rafael Llamas, quien se ha desplazado al municipio para conocer de primera mano la finalización de las actuaciones -junto al delegado de Cohesión Territorial de la institución, Juan Díaz, y el regidor de la localidad, Francisco Palomares- alegando que “se ha efectuado un cambio modal del sistema de transporte favoreciendo la reducción del vehículo privado en los desplazamientos y aumentando la participación del peatón frente al automóvil”.

En este sentido, según Llamas, “el proyecto mejora sustancialmente la accesibilidad peatonal, priorizando a los colectivos menos favorecidos y más vulnerables, especialmente los niños, los mayores, enfermos y las personas de movilidad reducida, para establecer el espacio público como el eje del desarrollo de la ciudad, abandonando la concepción de que la ciudad debe desarrollarse en torno a sus redes viarias, y adaptando los espacios urbanos existentes y de nueva creación a los criterios bioclimáticos y de habitabilidad”.

Además, el delegado provincial ha añadido que “el plan recoge bolsas de aparcamientos, mediante la implantación de una nueva configuración urbana de la calle Alcolea y campañas de concienciación que se han llevado a cabo con la intención de comunicar y promover la movilidad sostenible entre la población”.

Llamas ha relatado que “este proyecto de Economía Baja en Carbono ha supuesto la renovación de las instalaciones e infraestructuras urbanas correspondientes (saneamiento, abastecimiento de agua potable, red de riego, alumbrado, etc.) y la posterior reurbanización de las zonas y espacios peatonales y de los viales, dotándolos de nuevos firmes y pavimentos, señalización vertical y horizontal, vegetación (árboles, jardineras, etc.) y mobiliario urbano (papeleras, bancos, aparcamientos de bicicletas, etc.), adecuándolos a la normativa vigente en materia de accesibilidad”.

Por su parte, el regidor de la localidad ha comentado que “la calle Alcolea llevaba más de medio siglo sin adecuarse” y ha manifestado que “es un proyecto de mejora y embellecimiento para nuestro pueblo, así como de comodidad para nuestros vecinos, que se van a alegrar mucho de esta intervención a corto y medio plazo”.

Intervención

Palomares ha desgranado las actuaciones del proyecto destacando que “éste pretende la mejora integral de la calle Alcolea, en su tramo comprendido entre la calle Barrioblanco y el inicio de la calle Cantaneros, así como parte del perímetro de la plaza de Andalucía (márgenes colindantes con calle Alcolea y calle Carrillos) y la adecuación como aparcamiento del solar situado en el Nº 49 de la calle Alcolea (45 plazas), interviniendo en una superficie aproximada de 5.465 metros cuadrados, mediante su transformación en vía urbana de plataforma única de prioridad peatonal, reduciendo el ancho de la calzada en favor de los acerados y minimizar las plazas de estacionamiento, destinándolas a personas de movilidad reducida, carga y descarga y vehículos autorizados”.

Finalmente, ambos responsables han aludido a que “esta iniciativa cumple con los objetivos marcados por la Unión Europea, el Gobierno de España y las administraciones regional y local, al “enfocarse en la reducción de emisiones de CO2 para construir ciudades más amables y comprometidas con el medio ambiente”.

669 luminarias led

Otra de las actas entregadas al regidor ha sido las de finalización de las obras de renovación de alumbrado exterior a led en las que “se han sustituido un total de 669 luminarias y se ha actuado en 14 de los 28 cuadros de mando existentes”, ha explicado Llamas, quien ha resumido que el presupuesto de la actuación asciende a 204.692 euros -de los que el 80 financia el fondo Feder, el 17,17 la Diputación y el resto el ayuntamiento.

Por su parte, Palomares ha resaltado la importancia de esta actuación por la reducción de emisiones de dióxido de carbono y la reducción de la contaminación lumínica de las nuevas luminarias led.

Estas dos obras están incluidas en las ayudas -solicitadas, gestionadas y cofinanciadas por la Diputación de Córdoba al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)- para proyectos singulares de Economía Baja en Carbono para entidades locales (Programa operativo Feder Plurirregional de España (POPE) 2014-2020).