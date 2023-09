Vecinos de Los Pedroches y el Alto Guadiato hacen una marcha nocturna por el "problemón" del abastecimiento de agua potable

Unas doscientas personas han participado en la caminata nocturna desde El Viso al embalse de La Colada organizada la pasada noche por la Plataforma Unidos por el Agua. La caminata es una actividad “lúdica”, en palabras del presidente de la plataforma ciudadana, Miguel Aparicio, “no se pretende una reivindicación concreta sino, simplemente, que la gente conozca La Colada y el problema”.

En la marcha han participado ciudadanos de las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato, principalmente gente joven, el alcalde de El Viso, Juan Díaz, y la teniente de alcalde de Villanueva de Córdoba, Ana Torralbo, así como otros representantes políticos y el presidente de la Fundación Savia, Francisco Casero.

Las comarcas del Norte de Córdoba están afectadas desde hace meses por “un problemón”, según la vicepresidenta de Unidos por el Agua, Daría Romero, “en el que necesitamos que se nos haga caso, esto no puede seguir así, tienen que potabilizar el agua de La Colada y unir este pantano y Puente Nuevo con Sierra Boyera”.

La Plataforma Unidos por el Agua, constituida por ciudadanos de Los Pedroches y el Guadiato, exige a las administraciones de manera urgente la implantación de un sistema de potabilización del agua de La Colada, embalse desde el que se suministra el agua a los hogares de los cerca de 80.000 habitantes de la zona Norte de Córdoba y que no pueden beber debido a la contaminación que registra.

Esta circunstancia ha llevado a Emproacsa, la empresa del agua de la Diputación, a servir agua potable mediante cisternas que diariamente acuden a los pueblos afectados para que los vecinos se sirvan para beber y cocinar.

La preocupación de la plataforma ciudadana es elevada, pues Emproacsa no ha conseguido potabilizar el agua desde que hace más de cuatro meses, en abril, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta anunciara que el agua de La Colada no es apta para el consumo humano, "una decisión que se tomó casi un mes después de que los ciudadanos de Los Pedroches y El Guadiato hubieran comenzado a recibir en los grifos de sus casas dicha agua".

La indignación ciudadana ha aumentado al conocerse estos días "la existencia de un informe emitido por Acuasur (sociedad estatal de Aguas de las Cuencas del Sur) en 2013 (hace diez años) en el que calificaba favorablemente la ejecución de un proyecto medioambiental para preservar de contaminación La Colada ante la constatación de que el agua que aporta el río Guadarramilla está contaminada por la existencia de instalaciones ganaderas en la cuenca y por la incapacidad de la estación depuradora de Pozoblanco para tratar las aguas residuales del municipio antes de su vertido en el dicho río".

Este proyecto, consistente en un by pass que evitara el vertido del agua contaminada del río en el embalse, "no se llevó a cabo y ahora pagan las consecuencias los ciudadanos de Los Pedroches y El Guadiato". El informe fue aprobado por la secretaría de Estado de Medio Ambiente, pero "el proyecto no se ejecutó por parte del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dirigía Miguel Arias Cañete".