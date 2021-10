UGT denuncia competencia desleal entre las empresas de recolección y almacenamiento de ajos en Córdoba

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha denunciado la competencia desleal que se está dando en algunas empresas dedicadas a la recolección y almacenamiento de ajos, que no están abonando conceptos como las horas extra o el plus de distancia a sus trabajadores y trabajadoras.

El sindicato ha recordado también que ya se han firmado las nuevas tablas salariales del campo tras el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –que establece el jornal mínimo en 48,95 euros- y que la aplicación de las mismas es efectiva desde el 1 de septiembre.

El secretario de Acción Sindical de UGT-FICA Córdoba, Antonio Lopera, ha explicado que, “aunque la gran mayoría de las empresas de este subsector pagan a sus trabajadores la jornada que marca el convenio, hay otros conceptos como las horas extras o el plus de distancia que no todas las empresas están abonando”. Además, “aunque algunas compañías ya están aplicando la subida del SMI, otras aún no lo hacen al estar esperando su publicación en el BOP, pero luego van a tener que pagar los atrasos a la plantilla”.

“Nos estamos encontrando empresas que no están pagando las horas extras, o las abonan por debajo de convenio, e incumplen la jornada reducida durante los meses de julio, agosto y septiembre, así como evitan pagar el plus de distancia que regula el convenio colectivo”, ha detallado.

Esto, ha continuado, “les permite tener un coste de producción más bajo que la mayoría de las empresas que cumplen en su totalidad con el convenio colectivo y, por ello, se genera una competencia desleal contra los que sí lo están haciendo bien”.

Para el responsable sindical de UGT-FICA, es “importante que los trabajadores se informen en el sindicato y elijan a sus representantes sindicales, ya que son empresas con plantillas amplias, y está más que demostrado que donde hay representación sindical es más fácil vigilar los incumplimientos laborales y obligar a estas empresas a cumplir con lo pactado”.

La prueba está en “las distintas resoluciones judiciales y autos de la Inspección de Trabajo -a instancias de UGT FICA-reconociendo estos incumplimientos, por ejemplo, en el abono de las horas extraordinarias, que han tenido que ejecutar las empresas con carácter retroactivo, así como satisfacer las cuotas correspondientes a la Seguridad Social”, ha anotado.