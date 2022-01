El Sueldazo de la ONCE reparte 1,6 millones de euros entre seis vecinos de Bujalance

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha repartido 1,6 millones de euros entre seis vecinos de Bujalance y, además, uno de ellos ha sido agraciado con el mayor premio, el Sueldazo dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.

Según ha indicado la ONCE, la suerte la ha dado Carlos Arroyo, vendedor de la organización desde 2018, que tiene punto de venta ubicado en el quiosco de la calle Eduardo Sotomayor, a las puertas de una sucursal bancaria de la localidad cordobesa. Arroyo vendió cinco cupones premiados con 20.000 euros (100.000 euros en premios) más la serie agraciada con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años (que suman 1,5 millones de euros), por lo que ha repartido en total 1,6 millones de euros en premios mayores.

El pasado 31 de diciembre Arroyo firmó el contrato como empleado fijo en la ONCE y ese día aseguró que iba a dar un premio grande. "Y fíjate que no he tardado ni dos semanas", ha afirmado "Esto es una emoción muy grande, muy grande, muy grande. Esto muy contento", ha expresado.

Carlos Arroyo es uno de los cuatro vendedores que la ONCE tiene en Bujalance, por lo que le conoce todo del municipio de la campiña cordobesa. "Esto es una inyección de tanto dinero que repercute en todo el pueblo porque aquí todo el mundo trabaja en el campo y es bueno para todos", ha añadido.

El sorteo de este domingo tenía motivo andaluz y estaba dedicado al gentilicio de Dos Hermanas (Sevilla) Somos nazarenos, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los gentilicios más singulares de España, y ha dejado dos cupones premiados con 20.000 euros a las cinco cifras en Sevilla y otro en Antequera y ha dejado el resto de premios en la Comunidad de Murcia.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Mientras, el Eurojackpot de la ONCE, la lotto de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece este viernes, 14 de enero, un bote de 34 millones de euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.