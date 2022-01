Satse denuncia la falta de planificación de Salud en la integración de los hospitales de Montilla y Puente Genil

El Sindicato de Enfermería Satse en Córdoba ha denunciado que la integración del Hospital de Montilla y el de Puente Genil en el Área Sur y el complejo sanitario Valle de Guadiato en el Área Norte "está descubriendo la total falta de planificación de Consejería de Salud a nivel organizativo".

La organización sindical ha criticado el hecho de que "los profesionales que trabajan en estos hospitales y termina su relación laboral el próximo 31 de enero aun no tengan una oferta de su posible continuidad, no por falta de previsión de los responsables del área de contratación de estos hospitales, que ya tienen solicitada y preparada la renovación de más de 200 peticiones de contratación desde la pasada semana y continúan trabajando incansablemente para garantizar la continuidad asistencial en nuestros hospitales, si no por falta de la autorización del responsable del Área de Gestión sanitaria (AGS) que corresponda,y de la firma autorizada por la Consejería para este trámite".

Además, ha recordado que durante todo el año del 2021 "se nos aseguraba que a 1 de enero del 2022 estaría funcionando la bolsa única del SAS en los hospitales citados sin ningún lugar a dudas y había tiempo para implementar los recursos materiales y humanos necesarios para ello".

Sin embargo, ha destacado que "el 29 de diciembre mediante la publicación en BOJA del decreto de integración nos enteramos que se seguían manteniendo nuestras bolsas de trabajo por no tener los recursos necesarios para poder ofrecer a los candidatos demandantes de empleo un contrato de trabajo por bolsa única del SAS".

Satse ha asegurado también que se está planificando en estos días y con carácter de urgencia, enviar a celadores conductores con la documentación pertinente, para poder solventar el problema de la firma de la documentación a los gerentes del área que correspondan, al no tener disponible aun los sistemas informáticos para realizarlo en pleno siglo XXI".

Por ello, ha señalado que seguirá seguirá trabajando "para que esta situación fruto de la improvisación y la mala gestión con la que la Consejería ha planificado esta integración dentro del AGS Sur de Córdoba de los hospitales de Montilla y Puente Genil, se resuelva con carácter inmediato".

Otra de las críticas que ha lanzado es que "ni tan siquiera es posible encontrar un responsable dentro del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba firme el preceptivo informe para tramitar un accidente de trabajo o una prestación por riesgo de maternidad o Lactancia en el Hospital de Montilla".

Además, ha pedido a la Consejería de Salud que "realmente apueste por una mayor autonomía de gestión y facilite una participación más cercana a la ciudadanía y a los profesionales para mejorar la sanidad pública y dividan la macro-área creada en dos como lo han realizado en el resto de Andalucía".