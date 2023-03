Santiago Muñoz Machado, Hijo Predilecto de Pozoblanco: "Es el premio más bonito de mi vida"

Santiago Muñoz Machado, actual director de la Real Academia Española, ha recibido este viernes de parte del Ayuntamiento de Pozoblanco la designación como Hijo Predilecto, en un acto celebrado en el Salón de Actos del Recinto Ferial de la localidad. La designación fue aprobada en el pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles, una ratificación a este reconocimiento que ya fuera anunciado por el alcalde de Pozoblanco en el marco de las Jornadas de Otoño del 2018.

El jurista pozoalbense se suma así a la selecta lista de Hijos Predilectos de Pozoblanco. Reconocimiento que hasta ahora ostentaban el barítono Marcos Redondo, el que fuera cronista de Carlos I, Juan Ginés de Sepúlveda, y uno de los fundadores de COVAP, Ricardo Delgado Vizcaíno.

Con música en directo de clarinete, piano y violín, interpretada por Marcos Sáez, Anabel García y Soledad García, comenzó el acto público y honorífico de designación como Hijo Predilecto de Pozoblanco a Santiago Muñoz Machado, jurista y actual presidente de la Real Academia Española, pozoalbense que ha desarrollado su carrera en Madrid, pero que siempre ha fijado su atención en Pozoblanco con la organización de las Jornadas de Otoño como presidente de la Fundación Cultural Ricardo Delgado Vizcaíno.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pozoblanco, Anastasia Calero, ha realizado en primer lugar la lectura del acta del Pleno Extraordinario en la que se aprobó por unanimidad la designación de Santiago Muñoz Machado, en la cual se destaca de forma extraordinaria los méritos personales y profesionales, siendo una referencia en al ámbito jurídico e histórico, por su labor cultural y educativa.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha reconocido a continuación el honor que le supone poder compartir este acto con todo su pueblo, un pueblo que se siente orgulloso de contar con un pozoalbense que destaca por su larga trayectoria en la carrera jurídica, su labor como investigador histórico y cultural, su participación activa en la historia política y su investigación y defensa de la lengua. Cabello ha definido a Muñoz Machado como “pensador de referencia del panorama nacional y, a la vez, gran defensor del valor natural, cultural e histórico de su Pozoblanco natal. Siendo precisamente el nuevo Hijo Predilecto el que escribiera la extensa biografía de Juan Ginés de Sepúlveda, con el que ahora comparte esa designación extraordinaria de parte de su pueblo.” Tras sus palabras de reconocimiento, el alcalde de Pozoblanco ha entregado a Santiago Muñoz Machado dos presentes, la eterna encina de plata de Pozoblanco y un cuadro recuerdo del reconocimiento.

Santiago Muñoz Machado ha saludado a todos los presentes, comenzando por su amplia familia y continuando con su pueblo del que siente tanto calor en todo momento y a lo largo de su vida. “He recibido en mi vida bastantes premios, pero este es más bonito sin duda de toda mi vida”. “Premios como este permiten abrirte a la melancolía, estoy acostumbrado a discursos técnicos, y este es el más emotivo que he dado, donde no puedo dejar de recordar a todos los que me han apoyado y respaldado en toda mi trayectoria, amigos sobre todo de la infancia”. Ha continuado afirmando que “siempre he amado Pozoblanco, es un sentimiento que heredé de mi padre, un señor que continuamente estaba hablando de Pozoblanco, nos enseñó a amarlo como él lo amó siempre. No he conocido a nadie que lo haya querido como él, todo le parecía maravilloso. Feliz de todos los que triunfaban, nunca sintiendo el menor atisbo de envida, sino orgullo. Hoy hubiera sido un día más feliz para él que para mí”.

El nuevo Hijo Predilecto quiso recordar la extraordinaria labor que antes que él tuvieron los tres predecesores, deteniéndose con especial cariño en la figura de Juan Ginés de Sepúveda y de Ricardo Delgado Vizcaíno, al que conoció y del que preside la fundación con su nombre.

Con la emotividad propia de este un discurso, Santiago Muñoz ha rememorado el lugar donde nació y pasó su infancia, “en una plaza que tiene dos iglesias y tres conventos, lo que debería haberme marcado, donde se plantaron dos palmeras que tienen los mismos años que yo, una fecha que se recordaba en una placa”. Regresó a la figura paterna para recordar su labor formativa, además del trabajo que hicieron conmigo los Salesianos, que “me dotaron de una serie de valores que no he abandonado nunca y que me han servido para andar por todo el mundo, haciéndome saber que obro bien. Diez años en la Administración, más de 30 en la Universidad y 40 en la abogacía, y ahora tengo responsabilidades eternas, que es ser responsable vitalicio de la Real Academia Española, donde me espera una misa funeral en honor de mi persona y de Cervantes, imagínense el honor que supone compartir esa misa con Cervantes, aunque, sinceramente, no tengo prisa por que ocurra”.

Tras su discurso de agradecimiento a su pueblo, a Pozoblanco, el acto se ha cerrado con el Himno de Andalucía en la voz de Pili Acaiñas, presidenta de la Peña Cultural Flamenca Agustín Fernández.