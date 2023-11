Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco: "Nuestros vecinos no se merecen la situación que sufrimos cada día con el agua"

Santiago Cabello Muñoz (Pozoblanco, 1979) afronta con una "gran responsabilidad" una rotunda segunda mayoría absoluta al frente del Ayuntamiento pozoalbense. En su tercer mandato, el regidor, que también ha asumido la presidencia de la Mancomunidad de Los Pedroches, se marca como principal objetivo la ampliación de suelo industrial en el municipio. El mandato, en todo caso, está marcado por el problema de la potabilidad del agua y la sequía: "La unidad que hemos logrado todos los alcaldes del Norte de Córdoba es el camino a seguir", sostiene.

-En las pasadas elecciones, la ciudadanía de Pozoblanco refrendó su proyecto político otorgando una segunda mayoría absoluta incontestable. ¿Cómo afronta este respaldo tan importante?

-Todos los que formamos parte de la candidatura y del PP de Pozoblanco vivimos una jornada electoral muy especial. Recibir el respaldo de nuestros vecinos de forma mayoritaria es una alegría, pero especialmente lo considero una gran responsabilidad. Una mayoría amplia de pozoalbenses confía en el modelo de ciudad que hemos implantado en los últimos años, basado en la estabilidad y el rigor inversor y financiero y que nos ha permitido logros importantes como reducir el desempleo a niveles previos a la crisis de 2008, batir el récord de creación de empresas, mantener uno de los PIB más altos de la provincia, reducir la deuda municipal a cero euros o batir el récord de inversión en políticas sociales al tiempo que bajábamos impuestos clave como el IBI a mínimos históricos. Ahora es el momento de mantener esa línea de trabajo serio y efectivo y seguir avanzando en las transformaciones que Pozoblanco necesita, con grandes proyectos ya encauzados como la Ronda Norte, el nuevo polígono Dehesa Boyal II, la ampliación de la depuradora y otros nuevos en los que estamos trabajando de la mano de la Diputación y la Junta y en colaboración constante con la Universidad de Córdoba, con la que estamos estableciendo una conexión muy importante en los últimos años que nos va a permitir ser muy pronto Ciudad Universitaria. Siempre hay mucho por hacer de la mano de nuestros empresarios y profesionales, de los colectivos y las familias.

-La sequía y la falta de agua potable marcan el día a día de los vecinos desde hace más de seis meses. ¿Qué mensaje les quiere transmitir a estas alturas, viendo que el problema no se soluciona?

-Estamos viviendo unos meses muy complicados por este tema, que afecta al día a día de miles de personas, empresarios y explotaciones ganaderas. Es un problema de solución compleja que viene de la falta de inversiones que sufrió nuestra zona durante varias décadas y que no solo afecta al agua, sino a las carreteras, pues no tenemos ni un kilómetro de autovía en la zona Norte, o a la capacidad eléctrica, que es insuficiente. Siempre he dicho que tenemos que luchar por ser una comarca de primera, igual que cualquier otra comarca española, y creo que en esto tenemos que trabajar todos unidos para reclamar las inversiones que merecemos y para que salgamos de una vez de esta situación que a todos nos incomoda.

-Los alcaldes de todos los municipios de Los Pedroches y el Alto Guadiato, independientemente del partido al que pertenezcan, se han unido para exigir soluciones inmediatas a las administraciones. ¿Ha sido difícil este encuentro?

-Como presidente de la Mancomunidad de Los Pedroches he trabajado durante semanas junto al presidente del Alto Guadiato para lograr esa unidad de todos los alcaldes de la Zona Norte y para reclamar todos con una sola voz la conexión de Puente Nuevo y Sierra Boyera, que creemos que es la solución más rápida al problema para conseguir un agua potable y de calidad. Creo que esa unidad que hemos logrado es el camino a seguir. Fácil no ha sido y siempre requiere de diálogo y de acuerdos, pues nuestros municipios son diversos y cada cual tiene sus propios condicionantes, pero lo cierto es que a día de hoy todos coincidimos en lo esencial y eso es lo importante. Quiero enviar desde aquí mi gratitud a todos los alcaldes porque creo que hemos hecho lo que era necesario en un momento en el que se necesitaba esa altura de miras.

-La plataforma Unidos por el Agua ha criticado directamente a los alcaldes, dicen, por falta de transparencia y por la pasividad durante estos meses. ¿Qué tiene que responder?

-Desde su creación, me he reunido en varias ocasiones con la plataforma para explicar las gestiones que estábamos haciendo y las medidas que ha adoptado nuestro Ayuntamiento. También por supuesto para escuchar sus propuestas y demandas. Creo que es un colectivo ciudadano que nace en un momento muy complicado como el actual, pero tenemos que trabajar todos juntos. La unidad de los alcaldes del Norte tiene un carácter inédito y creo que es el momento de que todos adoptemos posiciones abiertas al diálogo y al consenso para reclamar unidos nuestros derechos y las inversiones que necesitamos. Hay buena voluntad y todos estamos de acuerdo en lo esencial y seguiremos trabajando por esa cohesión que necesitamos y que es fundamental para lograr el compromiso de todas las administraciones públicas.

-¿Están trabajando el Gobierno central, la Junta y la Diputación de manera poco diligente para resolver este problema?

-Mi opinión es que tras la sequía de los años 90 se hizo un diagnóstico preciso de la situación, pero luego eso quedó en el papel. Por ejemplo, la conexión de La Colada con Sierra Boyera se quedó paralizada en 2009 y así se estuvo casi diez años. También en 2022 hubo un informe técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que pedía de forma urgente la conexión de Puente Nuevo y Sierra Boyera mediante una obra de emergencia, pero el Gobierno central en su decreto de sequía lo dejó fuera. En general ha habido un olvido de nuestro territorio y, mientras otras zonas se dotaban de infraestructuras hídricas, en la nuestra se dejaba el trabajo a medio hacer. Ahora estamos viendo anuncios muy importantes como el de la Junta de destinar al fin 11,1 millones a la red secundaria de La Colada y el de la Diputación de mejorar la ETAP en Sierra Boyera, con un coste de más cuatro millones. Confío en que muy pronto el Gobierno central anuncie también la conexión de Puente Nuevo y Sierra Boyera que en el futuro será esencial.

-¿Qué plazos le dan las administraciones para que el agua del grifo vuelve a ser potable?

-Lo que sabemos a día de hoy es la decisión de la Diputación de mejorar la potabilización del agua con unos fondos iniciales de cuatro millones de euros y en un plazo de seis meses y la decisión del Consejo de Gobierno de la propia Junta de destinar 11,1 millones a La Colada con una previsión de obras de un año. Esperemos que siga lloviendo en los próximos meses para que podamos tener agua potable y de calidad cuanto antes y también que se agilicen estas inversiones lo máximo posible, que es lo que todos los alcaldes reclamamos. Nuestros vecinos no se merecen la situación que sufrimos cada día y todos tienen que agilizar sus inversiones y proyectos para que un futuro esta situación no se vuelva repetir.

-¿Ha recibido algún mensaje de malestar de su partido, teniendo en cuenta que la Junta y la Diputación están gobernadas por el PP?

-Creo que tanto la Junta como el nuevo gobierno de la Diputación están muy concienciados con el problema. Las visitas del delegado del gobierno de la Junta y del presidente de la Diputación son constantes y existe una convicción compartida de que es un momento histórico para Los Pedroches y que necesitamos inversiones. La primera visita oficial de Salvador Fuentes, al día siguiente de ser investido, fue a nuestra tierra, y en apenas unos meses ya ha anunciado un plan de inversiones en Sierra Boyera coordinado con la Junta. Tenemos que seguir en la misma línea y entender que esto es un proceso a largo plazo en el que necesitamos inversiones estructurales y no parches. El compromiso del PP con Los Pedroches creo que está muy claro y que tenemos altura de miras en un momento complejo.

-En las últimas semanas se están escuchando voces que culpan de la contaminación de La Colada a la ganadería. ¿Qué tiene que responder, usted que ha pertenecido a este sector?

-La ganadería es un sector fundamental, que ha sido clave en el desarrollo de nuestra tierra de forma ancestral. Creo que las causas de que el agua no sea potable lo deben determinar los científicos y los técnicos de la Confederación. Es el momento de ser rigurosos y de no lanzar acusaciones que van una vez más contra este sector esencial en nuestro territorio y que ha hecho grandes esfuerzos para cumplir los requisitos medioambientales a través de los planes de gestión de residuos. Es lamentable la criminalización que hacen del sector ganadero desde Izquierda Unida e incluso hemos visto al ministro Alberto Garzón criticar la producción y el consumo de carne, algo impensable en cualquier gobierno medianamente serio. Todas esas posturas son muy irresponsables, más en un momento en el que el sector sufre la altísima inflación y los efectos de la sequía. Lo que nosotros necesitamos en La Colada es una detección científica de las causas, un estudio riguroso de las medidas correctoras y el compromiso para aplicarlas.

-Dejando a un lado la recuperación del suministro, ¿qué proyectos quiere que marquen su actual mandato?

-En lo que se refiere a Pozoblanco tenemos muchos proyectos en marcha. Este mandato va a ser clave en la ampliación de nuestro suelo industrial gracias al desarrollo del mayor polígono industrial de la zona Norte, con más de 500.000 metros cuadrados totales, en la regularización del polígono de La Emiliana y también en lo que se refiere a la formación tras haber sido declarados Ciudad Universitaria con un centro específico para el sector agroalimentario. Tenemos que afrontar, como estímulo fundamental para el comercio, la mejora de nuestro Casco Histórico y la modernización del mercado y culminar proyectos que tenemos con la Junta de Andalucía, como la Ronda Norte, la ampliación de la depuradora o la nueva Oficina Comarcal Agraria; y con la Diputación, como la reforma y mejora de los accesos a los polígonos y a Covap. En lo social hay que mantener el apoyo a programas muy importantes, como dependencia y el respaldo a nuestros mayores. Por último, tenemos que mantener nuestro compromiso con la Cultura y el Deporte, en los que somos un referente con grandes eventos y un apoyo decidido a la base, y nuestra apuesta por el patrimonio monumental y natural, las nuevas tecnologías y en general por todo lo que hace que nuestro pueblo avance y responda a los retos del siglo XXI. Queremos que Pozoblanco siga siendo un lugar magnífico para vivir, conectado con su pasado y al mismo tiempo abierto al mundo. Con esa ilusión trabajamos.

-Se acaba de saber que la Virgen de Luna, patrona de la localidad, será coronada en otoño de 2025. ¿Qué supone esto para el municipio de Pozoblanco? ¿Va a preparar el Ayuntamiento alguna agenda o acto especial por este motivo?

-Por supuesto. La coronación canónica de la Virgen de Luna es una gran alegría para todos los ciudadanos de Pozoblanco y de nuestra localidad hermana de Villanueva de Córdoba. Nosotros siempre trabajamos de la mano con la cofradía, todo el año, y creo que las romerías viven ahora una mismo una etapa dorada, con miles de visitantes y un programa de actividades muy rico. La coronación, solicitada desde hace tiempo, es merecida. Como también lo será la declaración de la romería como Bien de Interés Cultural (BIC), algo en lo estamos también trabajando con la Junta y la hermandad, como ya se anunció hace unos meses. Para la coronación colaboraremos una vez más con la cofradía para que sean días históricos e inolvidables. Estaremos ahí para lo que necesiten.

-El último festival Slow Music Pozoblanco ha registrado un récord histórico de participación. ¿Qué puede avanzar del cartel de la próxima edición?

-El Slow Music es una cita importante que se incluye en la agenda anual de actividades culturales y de ocio que ofrece Pozoblanco. Por su dimensión es verdad que tiene mucha resonancia, pero se completa con otros festivales y propuestas a lo largo del año en los que tratamos de llegar al mayor número de público y a diversas disciplinas y géneros creativos. El Slow de este año, con 22.000 personas, ha sido multitudinario y ha demostrado la capacidad que tiene nuestra ciudad para albergar grandes eventos con total normalidad y con un gran trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, Protección Civil, los servicios sanitarios y el sector comercial y hostelero entre otros. Es un festival que se comienza a pensar una vez concluye el anterior y el año que viene queremos seguir creciendo con grandes nombres que se anunciarán en 2024. Lo mismo ocurre con otros festivales que promovemos como el FolkPozoblanco o el Al Fresco. Creemos en una propuesta cultural y de ocio plural y diversificada.

-En el actual mandato, compagina la Alcaldía con la presidencia de la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches. ¿Qué rumbo quiere que tome la entidad?

-Hay que seguir trabajando en la unidad de acción de nuestra comarca y creo que la Mancomunidad debe de ser un altavoz de las demandas de nuestro territorio y de la necesidad de inversiones de la que antes le hablaba. También hay que desarrollar proyectos muy importantes como el que tenemos en marcha en el sector turístico, dotado con casi tres millones de euros, y avanzando en todas esas áreas que son compartidas. Nuestra unidad con la Mancomunidad del Guadiato en el tema del agua ha sido un logro importante que marca un camino a seguir. Unidos somos más fuertes y solo así, luchando juntos por esos fines comunes, se justifica la labor de la Mancomunidad.

-¿Qué proyectos considera prioritarios para la comarca?

-Ahora mismo hay tres cuestiones claves sobre la mesa. La más perentoria, el agua y los recursos hídricos, de la que ya hemos hablado, aunque también hay que mencionar la red de depuradoras municipales, que es clave y en las que estamos avanzando con la Junta de Andalucía. En total, hay previsto un esfuerzo inversión de más de 40 millones de euros en las estaciones depuradoras de la zona Norte. A ella se unen el problema de las conexiones viarias, en las que hace falta un compromiso del Gobierno para modernizar y desdoblar carreteras como la N-432 y la N-502, que nos conectan con el resto de Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid. Por último, es urgente que se aumente la capacidad de la red eléctrica, algo que ya pidió la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, pero que se encontró con la negativa del Gobierno central. El Ministerio debe recapacitar y ofrecerle a nuestros empresarios esos recursos eléctricos que necesitan para poder competir en igualdad de condiciones. Nuestros emprendedores están haciendo una labor formidable en una comarca que los necesita para seguir avanzando y hace falta tener sensibilidad con sus demandas y sus necesidades. El Ministerio debe rectificar cuanto antes. Aquella negativa, adoptada en el consejo de ministros, fue un grave error.

-¿Están conformes con los resultados que está dando la Alta Velocidad a la comarca?

-La parada del AVE era una demanda justa y ha sido importante en nuestra comarca, con una reivindicación cívica que ya es parte de nuestra historia. Ha sido un paso simbólico de modernización que debe dar pie a otras inversiones, pero es cierto que los horarios y las frecuencias deben mejorar para adaptarse a la demanda de la población. Todavía se pueden optimizar las potencialidades de la llegada la Alta Velocidad a la comarca, por ello tenemos que seguir luchando y trabajando.