El tripartito de Castro del Río nombra alcalde a Salvador Millán, concejal expulsado del PSOE

IU critica el "circo político"

La portavoz de IU en Castro del Río, Marisa Ruz, se ha mostrado muy crítica con el relevo en la Alcaldía, al que se ha referido como un "circo". Y ha dicho que su grupo estará vigilante para que la ya exalcaldesa, María Ángeles Luque, no sea teniente de alcalde: "Si ha sido censurada para una cosa, tampoco vale para otra". Y ha abundado en que el relevo no es más que un "intercambio de nóminas". Los concejales de IU se han levantado de sus sillones y no han participado en la votación de la moción, que ha salido adelante con siete votos a favor y una abstención.