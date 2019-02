Salvador Blanco deja la política activa tras 40 años de ejercicio: "Es ley de vida"

El vicepresidente cuarto de la Diputación de Córdoba, exalcalde de Palma del Río e histórico del PSOE en Córdoba, Salvador Blanco, ha anunciado que deja la política activa. “Es ley de vida y ha llegado el final de la etapa política de primera línea”, dijo ayer durante una comparecencia pública en su municipio, si bien remarcó que “uno será político hasta que se muera”. Esta decisión –confesó– está hablada y decidida desde hace tiempo con el secretario general de los socialistas en Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara.

Blanco ha recordado cómo este año se cumplen cuatro décadas desde que “entramos en esta casa”, en referencia al Ayuntamiento, y en este sentido dijo que se ha cumplido “con creces”. El exalcalde palmeño reconoce que “la etapa más bonita es la que está relacionada con la gestión municipal”. Eso sí, pese a admitir que es dura la labor en una Alcaldía, sostiene que “han sido muchas las satisfacciones” y ha expresado su agradecimiento “a todo el mundo”.

Este domingo, la agrupación socialista confeccionará su lista para las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Sobre si formará parte del proyecto encabezado por Esperanza Caro de la Barrera, el político no concretó si aparecerá, aunque sea en las últimas posiciones: “Me retiro de la política activa, pero no adelantemos acontecimientos”, apuntó.

Por otro lado, a la pregunta de si quedará en el PSOE como una figura emérita –al igual que ocurre con el Rey Juan Carlos o el Papa Benedicto XVI–, Blanco ha comentado entre risas que “lo que pasa es que hay eméritos que quieren seguir ejerciendo y le molesta mucho a los titulares”.