Salud busca puerta a puerta a los mayores de 80 años que no se han vacunado en el Sur de Córdoba

La Delegación de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha iniciado una campaña para localizar en sus casas, puerta a puerta, a los mayores de 80 años que no se han vacunado en el Distrito Sur de Córdoba, sobre todo a aquellos que viven solos, no tienen conexión o teléfono registrado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para recibir la cita.

Salud ya había hecho un llamamiento a los mayores de 75 años que aún no están vacunados para que llamen a través de los números de teléfono habilitados para tal efecto y comuniquen su situación. Sin embargo, han arrancado esta semana "un trabajo muy importante" para localizar a esos mayores que aún no han cumplido con la pauta de vacunación en sus viviendas, según han detallado fuentes de Salud.

Aunque la mayor parte de este grupo poblacional ya está inmunizado, en el caso no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia como no haber respondido a la llamada a la vacunación o no haber podido acudir a la cita, Salud ha puesto a disposición un número de teléfono para cada área sanitaria de Córdoba, por donde se les asigna una cita en el dispositivo de inmunización correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.

Por su parte, este viernes, 23 de abril, ha arrancado la vacunación con las dosis 3.450 dosis de Janssen que han llegado a Córdoba. El Distrito Sur ha puesto los primeros pinchazos de este suero por la mañana, mientras que la capital cordobesa arrancará por la tarde en el centro de salud Carlos Castilla del Pino y el próximo lunes comienza en el Norte de la provincia.

Asimismo, Salud ha avanzado que durante los fines de semana no habrá vacunación con las dosis de Janssen pero sí continuarán las jornadas en el Guadalquivir y el Sur con los sueros de AstraZeneca.