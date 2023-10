Salud niega la reducción de la cartera de servicios del Hospital de Puente Genil

El gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Castro, ha negado que el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil haya sufrido ningún menoscabo en su cartera de servicios, tal y como ha denunciado recientemente la plataforma Puente Genil por su Sanidad Pública.

Castro, que ha acompañado a la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, y al alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco (PP), en su visita al centro hospitalario pontanés, ha indicado que “la cartera de servicios sigue siendo exactamente la misma que cuando el hospital se puso en funcionamiento”.

“Las pruebas diagnósticas a las que creo que se refiere (la plataforma), porque no las especifican en ningún documento ni las dicen, son las resonancias nucleares magnéticas, que son las únicas que no se pueden hacer aquí en el hospital puesto que no existe la maquinaria adecuada”, ha detallado.

Además, Castro ha recordado que “históricamente las resonancias a los habitantes de Puente Genil se hacían fuera de la localidad, y ahora se sigue haciendo igual, a través de un concurso de servicio que se licitó en la plataforma de Jaén porque proviene de la antigua Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, que se le ha asignado a una UTE entre Quirón y Parejo y Cañero, y esa es la única diferencia, que la empresa adjudicataria del contrato de servicio, antes era una empresa, y actualmente es una UTE”.

Preguntado por la continuidad de intervenciones quirúrgicas que tradicionalmente se han realizado en el Hospital de Puente Genil, como son las de catataras, Castro también ha asegurado que estas intervenciones se siguen haciendo “y también para facilitar que los pacientes esperen el menor tiempo posible, se derivan a otros centros, como también sucede en otros puntos del sistema sanitario de Andalucía”.

En su visita a la localidad, María Jesús Botella ha asistido a la presentación del proyecto de sensibilización contra la violencia de género, dirigido a los profesionales del centro hospitalario.

La delegada ha recordado el carácter pionero del hospital pontanés en la puesta en marcha de medidas para tratar de acabar con esta lacra social, y también ha aprovechado la ocasión para enumerar algunas de las inversiones llevadas a cabo para la mejora de las instalaciones del centro.

Entre otros, ha citado “como la creación de la unidad de día quirúrgica, que permitió ampliar las camas de hospitalización, así como la mejora de los circuitos asistenciales del área de urgencias y la remodelación de la sala de recuperación de endoscopias. También en 2002 se adquirió un nuevo TAC y se han comprado varios equipos electro médicos como ecógrafos, monitores o desfibriladores, lo que supone una inversión de unos 600.000 euros”.