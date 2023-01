Los Reyes de España envían un "cordial saludo" a El Viso y desean que el auto sacramental "se celebre con solemnidad"

La agenda navideña de los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, está completa y, lamentablemente, no podrán acudir a la representación del auto sacramental de los Reyes Magos en El Viso, el acontencimiento más importante de esta localidad cordobesa, una pieza de teatro popular en la que participan más de 200 vecinos. Pero sus majestades han "tomado nota" por si "en un futuro se presentara una ocasión propicia para visitar" el municipio.

Es la respuesta que el jefe de Actividades y Programas de la Casa de Su Majestad el Rey, Tomás Bonito, ha remitido al alclade de El Viso, el socialista Juan Díaz, tras invitar el Ayuntamiento a los monarcas a la puesta en escena, que se realiza del 5 al 8 de enero.

"Me complace acusar recibo de la carta y la documentación que dirigió a esta Casa el pasado 16 de diciembre, en la que tiene la amabilidad de invitar a Sus Majestades los Reyes y a Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, a presidir la tradicional representación del auto sacramental de los Reyes Magos", recoge la misiva, que este jueves ha hecho pública el Ayuntamiento.

Y continúa: "Sus Majestades y Sus Altezas Reales me encargan que, en su nombre, le agradezca su atenta invitación, a la que lamentablemente no podrán corresponder, y le envíe un cordial saludo, con su deseo de que el auto sacramental se celebre con total solemnidad". En la Casa, no obstante, "toman nota" de la invitación "por si en un futuro se presentara una ocasión propicia para visitar el municipio".

"No podrán acompañarnos pero nos han hecho llegar esta carta deseando lo mejor para las representaciones", ha agradecido el alcalde, Juan Díaz.